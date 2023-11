Έμεινε χωρίς… Τέρι η Αγγλία

Ξεσκονίζοντας κάποιος τα χειρόγραφα που παραπέμπουν σε εμβληματικές φιγούρες του βρετανικού ποδοσφαίρου, δεν μπορεί παρά να μην σταθεί με δέος στο «κεφάλαιο» Τέρι Βέναμπλς.

Ο Άγγλος τεχνικός υπήρξε πρωτοπόρος και το κυριότερο εμπνευστής για τις γενιές προπονητών που ακολούθησαν στην Αγγλία και η σημερινή μέρα είναι «βαριά» στην πατρίδα του ποδοσφαίρου.

Η Αγγλία έμεινε δίχως… Τέρι κι όταν χάνεται το ταίρι τίποτε δεν είναι το ίδιο. Ούτε καν η… ορθογραφία, αλλά τέτοιες ώρες δεν θα σταθούμε στο ε ή στο αι.

Walked out behind him in the FA cup final, also worked under him at Middlesbrough fc, Terry there is a great man up in heaven waiting to hold your hand again in Brian Clough, a great football man and you will be missed by the football world but never forgotten RIP Terry Venables pic.twitter.com/5uUCGCW5xG

Οι λόγιοι θα μας επιτρέψουν να επιμείνουμε, έστω γνωρίζοντας ότι κάνουμε λάθος. Χωρίς Τέρι λοιπόν η Αγγλία και η μπάλα δεν κύλησε σήμερα με τον ίδιο τρόπο στο γήπεδο της Τότεναμ.

Εντάξει, το αντίο δεν ήταν στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν, εκεί που ο Βέναμπλς έγραψε χρυσές σελίδες δόξας με την ομάδα του Λονδίνου, ωστόσο ένα είναι το σίγουρο.

Μια μυθική φιγούρα του αγγλικού φουτμπόλ έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 80 ετών και το ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο, κάτι που άλλωστε διαφαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρετούν τον Βέναμπλς, σπουδαίες προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Σπουδαίος προπονητής αλλά και υπέροχος άνθρωπος»

Ο Βέναμπλς υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός καθώς δεν ήταν μόνο οι εξαιρετικές προπονητικές του γνώσεις που τον έκαναν δημοφιλή, αλλά και ο χαρακτήρας του.

Ο Γκάρι Λίνεκερ μίλησε για τον καλύτερο προπονητή που είχε ποτέ στην καριέρα του, καθώς συνεργάστηκε με τον Βέναμπλς τόσο στην Τότεναμ όσο και στην Μπαρτσελόνα.

«Τα νέα είναι πολύ δυσάρεστα και είμαι συντετριμμένος με την απώλεια του Τέρι Βέναμπλς. Ένας σπουδαίος προπονητής, ένας υπέροχος και έξυπνος άνθρωπος. Απολάμβανες τις ιδέες του για το ποδόσφαιρο, ήταν ένας φίλος για μένα», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Λίνεκερ, ενώ στο ίδιο μήκος κυμάνθηκε ο Άλαν Σίρερ.

«Αναπαύσουν εν ειρήνη Τέρι, σου χρωστάω τόσα πολλά».

Ο Πολ Γκασκόιν επίσης εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια του πρώην τεχνικού της Τότεναμ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, λέγοντας «Είναι μια πολύ στενάχωρη μέρα».

Γκάρετ Σάουθγκεϊτ και Γκάρι Νέβιλ μίλησαν επίσης με θερμά λόγια για τον Τέρι Βέναμπλς και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός των «λιονταριών» ήταν πολύ αγαπητός.

The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.

Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2023