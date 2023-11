Άμπου Ντάμπι: O Φερστάπεν έκλεισε με νίκη τη σεζόν (pic+vid)

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στο σημερινό (26/11) Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, με το οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν του 2023 στη Formula 1. Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull άφησε στην δεύτερη θέση τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεύτερος τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull (σ.σ. τον άφησε ο Λεκλέρκ να τον προσπεράσει στον τελευταίο γύρο), αλλά στον Μεξικανό είχε επιβληθεί ποινή πέντε δευτερολέπτων για πρόκληση σύγκρουσης με τον Λάντο Νόρις της McLaren, με αποτέλεσμα ο «Τσέκο» να βρεθεί εκτός βάθρου. Στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση των κατασκευαστών, η Mercedes επικράτησε της Ferrari.

Με τη σημερινή επικράτησή του, ο Φερστάπεν έφτασε τις 54 νίκες στην καριέρα του και απολαμβάνει πλέον τη… μοναξιά της τρίτης θέσης στη σχετική λίστα, στην οποία «συγκατοικούσε» -μετά το GP του Λας Βέγκας- με τον Γερμανό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπάστιαν Φέτελ. Επίσης, ο Ολλανδός πανηγύρισε τη 19η νίκη του μέσα στο 2023 και διεύρυνε ακόμη περισσότερο το δικό του ρεκόρ, το οποίο είχε πανηγυρίσει πέρυσι με 15 επιτυχίες στη σεζόν.

Παράλληλα, με τη 19η επικράτησή του στους 22 αγώνες του 2023, ο Φερστάπεν ανέβασε το ποσοστό νικών του μέσα στη χρονιά στο 86,4% και βελτίωσε κι άλλο την επίδοσή του, με την οποία έσπασε στο GP του Σάο Πάουλο (5/11) το ρεκόρ του Αλμπέρτο Ασκάρι από το 1952. Ο Ιταλός οδηγός της Ferrari είχε πανηγυρίσει έξι «πρωτιές» στους οκτώ αγώνες εκείνης της χρονιάς και κατείχε το υψηλότερο ποσοστό νικών σε μια σεζόν με 75%.

Όμως, εξίσου επιτυχημένη είναι η σεζόν και για τη Red Bull, η οποία πανηγύρισε σήμερα την 21η επιτυχία της μέσα στο 2023 και βελτίωσε το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μια σεζόν στους κατασκευαστές, το οποίο έσπασε στο GP του Λας Βέγκας. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος η Mercedes, η οποία είχε σημειώσει 19 νίκες το 2016 (τότε είχαν διεξαχθεί 21 αγώνες στη σεζόν, ενώ φέτος το καλαντάρι περιλαμβάνει 22 GP).

Confirmation of the Top 10 👀

Russell’s P3 and Hamilton’s P9 means Mercedes clinch P2 in the constructors’ championship by three points #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qgvZbeXAJD

— Formula 1 (@F1) November 26, 2023