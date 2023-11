Ασταμάτητος ο Φερστάπεν, πήρε τη νίκη και στο Σάο Πάολο (pic)

Με τον Μαξ Φερστάπεν να πανηγυρίζει τη 17η νίκη του στους 20 φετινούς αγώνες της Formula 1, ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Βραζιλίας, στην πίστα Ιντερλάγκος του Σάο Πάολο.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, που έχει εξασφαλίσει προ καιρού τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του, είδε και πάλι πρώτος την καρό σημαία και έφτασε τις 52 νίκες στην καριέρα του, ξεπερνώντας στην τέταρτη θέση τον Αλέν Προστ και φτάνοντας μία νίκη μακριά από τον -τρίτο στη σχετική κατάταξη- Σεμπάστιαν Φέτελ.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ τρομερή μάχη έγινε για το τρίτο σκαλί του βάθρου, με τον Φερνάντο Αλόνσο και τον Σέρχιο Πέρες να εναλλάσσονται μέχρι τον τελευταίο γύρο, με τον Ισπανό «πιλότο» της Aston Martin να αναδεικνύεται τελικά νικητής της μονομαχίας.

Να σημειωθεί ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) τέθηκε εκτός αγώνα στο γύρο σχηματισμού, όταν είχε έξοδο στη στροφή 7 και κατέληξε στις μπαριέρες (έσπασε η εμπρός αεροτομή του). Προσπάθησε να ξεκινήσει για να φτάσει στα πιτ, αλλά ενημέρωσε μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι «έχασε» τα υδραυλικά και σταμάτησε σε οδό διαφυγής. Με την εκκίνηση ο Χούλκενμπεργκ (Haas) είχε επαφή με τη Williams του Άλμπον, με αποτέλεσμα ο Ταϊλανδός να χτυπήσει την άλλη Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν και από τα θραύσματα που σκορπίστηκαν να βγει κόκκινη σημαία, προκειμένου να διακοπεί ο αγώνας και να καθαριστεί η πίστα. Με τη σειρά του ο Μάγκνουσεν χτύπησε από πίσω τον Πιάστρι, με τους μηχανικούς της McLaren να καταφέρνουν στη διάρκεια της διακοπής να επιδιορθώσουν τη ζημιά. Στον αντίποδα, Μάγκνουσεν και Αλμπον δεν μπόρεσαν να επανεκκινήσουν τον αγώνα.

