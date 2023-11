Μπελάδες για την Τότεναμ: Κινδυνεύει με τιμωρία για μια μεταγραφή που έκανε το 2008

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Economic Times», η Τότεναμ κινδυνεύει να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, λόγω παράβασης των κανονισμών που αφορούν τους ατζέντηδες στη μεταγραφή του Ζερμέν Ντεφόε από την Πόρτσμουθ, τον Ιανουάριο του 2008.

Ο Άγγλος επιθετικός είχε ενταχθεί στα σπιρούνια για ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μετά από έρευνες προέκυψε ότι στη μεταγραφή συμμετείχαν ατζέντηδες που δεν είχαν την απαραίτητη άδεια, βάζοντας στην τσέπη τους πολλά εκατομμύρια.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, είχε αναθέσει τις διαπραγματεύσεις στον ατζέντη Στιούαρτ Πίτερς, χωρίς όμως να υπάρχει το απαραίτητο συμβόλαιο που απαιτείται από την Ομοσπονδία της χώρας.

Τέλος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση που τελικά η Τότεναμ κριθεί ένοχη, είναι απαγόρευση μεταγραφών, αφαίρεση βαθμών, ακόμα και υποβιβασμός. Ο Ντεφόε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τότεναμ σε 361 παιχνίδια, σκοράροντας 130 φορές.

Exclusive ⁦@TimesSport⁩ investigation: Revealed: Spurs and Defoe appeared to break agent rules – but FA did nothing. https://t.co/ibmyYedrSc

— Matt Lawton (@Lawton_Times) November 21, 2023