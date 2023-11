Ποιος παίκτης δίνει τους περισσότερους πόντους στον Ολυμπιακό (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός αποτελεί από την περσινή σεζόν την ομάδα που μοιράζει τις περισσότερες ασίστ στην Euroleague, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο παρκέ. Στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα πριν από δύο μέρες, οι ερυθρόλευκοι νίκησαν τους Σέρβους στο ΣΕΦ και μοίρασαν 26 ασίστ, σε ακόμη μια βραδιά με μεγάλη δόση… αλτρουισμού.

Οι ερυθρόλευκοι μπορεί να έχασαν τον Βεζένκοφ και τον Σλούκα, όμως ο τρόπος παιχνιδιού δεν αλλάζει, με τον Άλεκ Πίτερς να έχει βγει μπροστά και να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε αυτά τα πρώτα 9 ματς στη Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αν και σκοράρει 15,7 πόντους και είναι με διαφορά ο καλύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού δεν είναι και αυτός που δίνει στην ομάδα τους περισσότερους πόντους. Ο Πίτερς κάνει… θραύση στο σκοράρισμα, όμως ο παίκτης που είναι στην κορυφή της λίστας είναι ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο Έλληνας γκαρντ αν και δεν σκοράρει σε καμία περίπτωση όσο ο Πίτερς (έχει 8,4 πόντους) είναι αυτός που μοιράζει τις περισσότερες ασίστ και την ίδια ώρα αυτός που δημιουργεί για τους συμπαίκτες του 12,8 πόντους από τελικές του πάσες. Όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό κάνει ένα σύνολο που αγγίζει το 21,2 πόντους ανά ματς και είναι στην κορυφή.

Πίσω του ακολουθεί ο Πίτερς, ο οποίος εχει πέρα από 15,7 πόντους και 5,1 πόντους των συμπαικτών του από ασίστ του και συνολικά ένα 20,8. Στην τρίτη θέση είναι ο Κώστας Παπανικολάου, που δίνει συνολικά στον Ολυμπιακό 16,4 πόντους στην επίθεση με 7,7 πόντους ανά παιχνίδι και 8,7 πόντους των συμπαικτών του μετά από δική του δημιουργία. Αξίζει να σημειωθεί πως τη μεγαλύτερη βελτίωση την έχει ο Πίτερς και σε αυτή τη στατιστική, αφού πέρσι έδινε συνολικά στην ομάδα 5,5 πόντους και από σκοράρισμα και από δημιουργία.

Who gives the most points to #OlympiacosBC?

You may be surprised but it’s Thomas Walkup!

He scores 8.4 and creates 12.8 points to his teammates by his assists. That’s a total of 21.2 points per game. pic.twitter.com/NviYWcVuRd

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) November 16, 2023