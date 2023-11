Κοινοί στόχοι, ομαδικότητα και πάθος έφεραν την Kaizen Gaming στη λίστα με τα Best Workplaces της Ευρώπης

Η Kaizen Gaming, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα brands Stoiximan και Betano, γεννήθηκε στην Ελλάδα το 20212 και έχει παρουσία ήδη σε 14 αγορές, με στόχο μέχρι το 2026 να έχει αναπτυχθεί συνολικά σε 26 αγορές.

Πράγματι, όπως δείχνουν και τα δεδομένα, η Kaizen Gaming, είναι μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες παγκοσμίως.

Οι Kaizeners που ξεπερνούν τους 2.200 ανά τον κόσμο, την έχουν αναδείξει ως έναν μοναδικό εργασιακό προορισμό στον θεσμό Best Workplaces, αλλά αλήθεια τι είναι αυτό; Πρόκειται για μία αναγνώριση που έρχεται μετά από έρευνες του διεθνούς οργανισμού Great Place to Work, έρευνες που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως και αξιολογούν την εργασιακή κουλτούρα των εταιρειών τόσο σε εθνικό, όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Φανταστείτε ότι για τη λίστα των φετινών Best Workplaces in Europe συμμετείχαν εταιρείες από 21 ευρωπαϊκές χώρες.

Για να επιτύχει μία εταιρεία να διακριθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, θα πρέπει πρώτα να διακριθεί στην εθνική λίστα και αυτό θα συμβεί αν η εταιρεία σκοράρει ψηλά στην αξιολόγηση των εργαζομένων της όσον αφορά την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, το εργασιακό περιβάλλον, τις παροχές και τις αξίες της. Αξίες όπως ο σεβασμός, η διαφάνεια και η συνεργασία, δημιουργούν άλλωστε την απαραίτητη εμπιστοσύνη που πρέπει να αισθάνεται ο εργαζόμενος.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, η Kaizen Gaming τον Οκτώβριο του 2022 πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχία. Η πιστοποίηση αυτή οδήγησε στην αναγνώριση της εταιρείας ως μιας από τις top 5 Best Workplaces στην Ελλάδα και #2 Best Workplace στην Πορτογαλία, από τον οργανισμό Great Place to Work. Πριν από λίγες εβδομάδες, οι παραπάνω αναγνωρίσεις οδήγησαν στην ανάδειξη της Kaizen Gaming ως ένα από τα Best Workplaces in Europe 2023.

Παράλληλα σχεδόν ανακοινώθηκε και η πρώτη λίστα Best Workplaces in Technology για την Ελλάδα, στην οποία η Kaizen Gaming είχε μια θέση στο top 5.

Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στις κοινές αξίες που μοιράζεται με την ομάδα των ανθρώπων της. Μία από τις βασικές αξίες είναι αυτή του #oneteam, καθώς όλοι οι Kaizeners έχουν κοινούς στόχους για τους οποίους συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά προκειμένου να πετύχουν. Ενδιαφέρον σε όλο αυτό αποτελεί και το πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει μια ομάδα χωρίς σύνορα μεταξύ των ανθρώπων. Σε αυτό συντελεί και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων που δημιουργεί αυτό το συναίσθημα του ανήκειν στην ίδια ομάδα, όπως και η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Η εταιρική κουλτούρα της Kaizen Gaming στηρίζεται πέραν της ομαδικότητας και της συνεργασίας και στο πάθος για αέναη εξέλιξη, κάτι που ακολουθεί την εταιρεία από την ίδρυσή της. Δεν είναι τυχαίο που οι ίδιοι οι Kaizeners έχουν ως κοινό σημείο τους στόχους και το πάθος για εξέλιξη. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πέτρος, Country Manager Greece «Οι ομάδες πετυχαίνουν όταν έχουν εμπιστοσύνη, πάθος και ξεκάθαρο στόχο».

