Έκτακτη κοινή Ισλαμο-Αραβική σύνοδο φιλοξενεί η Σαουδική Αραβία στο Ριάντ για τη Γάζα

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει μια έκτακτη κοινή Ισλαμο-Αραβική σύνοδο κορυφής στο Ριάντ αύριο, Σάββατο, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Σαουδική Αραβία είχε προγραμματίσει να φιλοξενήσει δύο έκτακτες συνόδους κορυφής, τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και τη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου, το Σάββατο.

«Η κοινή Ισλαμο-Αραβική σύνοδος κορυφής έρχεται ως απάντηση στις έκτακτες συνθήκες που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα», ανέφερε το υπουργείο.

Η σαουδαραβική διπλωματία εξήγησε μέσω X ότι αυτή που βάφτισε «έκτακτη κοινή αραβική ισλαμική σύνοδο» θα αντικαταστήσει τις δυο χωριστές έκτακτες συνεδριάσεις που προγραμματιζόταν να διεξαχθούν εντός της ημέρας, του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, «καθώς οι χώρες αισθάνονται την ανάγκη να ενώσουν τις προσπάθειες τους» και «να εκφράσουν ενιαία συλλογική θέση».

#Statement | In response to the unprecedented circumstances in Gaza, and after the consultation of Saudi Arabia with the League of the Arab States and the OIC, it was decided to hold a “Joint Arab Islamic Extraordinary Summit” in an exceptional manner on November 11, 2023. pic.twitter.com/o8AjlN1pHR

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) November 10, 2023