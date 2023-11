Το ακριβό τίμημα της μοναξιάς – Το σκάνδαλο με την πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο

Αν έπρεπε να συνοψιστεί σε μια πρόταση η υπόθεση του νέου συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ του Netflix «The Billionaire, The Butler And The Boyfriend», αυτή θα ήταν τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία ή ότι δεν υπάρχει χειρότερη φτώχεια από τη μοναξιά.

Γιατί πως αλλιώς μπορεί να περιγράψει κάποιος τη ζωή μέσα στη χλιδή της Λιλιάν Μπετανκούρ, της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο, που αποξενωμένη από έναν σύζυγο στα χαρτιά και μια κόρη –ίσως με λιγότερες ευαισθησίες από την ίδια- έφτασε να κάνει δώρο ύψους άνω του 1ος δισεκατομμυρίου ευρώ σε έναν κατά πολύ νεότερο της φωτογράφο προσωπικοτήτων για να της προσφέρει το μόνο που δεν θα έπρεπε να πρέπει να αγοράσει, δηλαδή την ανθρώπινη συντροφιά.

«Υπόθεση Μπετανκούρ: Το Σκάνδαλο με την Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο»

Ίσως, όπως καταλήγει το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Υπόθεση Μπετανκούρ: Το Σκάνδαλο με την Πλουσιότερη Γυναίκα στον Κόσμο», η μεγαλύτερη τύχη της κληρονόμου της L’ Oreal ήταν η ασθένεια που την έπληξε στο τέλος της ζωής της στέλνοντας στη λήθη κάθε σκοτεινή πράξη, όπως ήταν η αμφισβήτηση των πνευματικών της ικανοτήτων από την κόρη της Φρανσουάζ Μπετανκούρ-Μέγιερ, κάθε σκοτεινή σκέψη για τον φίλο ή φίδι φωτογράφο του διεθνούς τζετ σετ που της ζήτησε να τον υιοθετήσει, κάθε σκοτεινή εμπλοκή σαν αυτή στην ιστορία της τεράστιας φοροδιαφυγής της εταιρείας της και της χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, όπως αυτή του πρώην προέδρου της Γαλλία Νικολά Σαρκοζί.

Η Λιλιάν Μπετανκούρ, που πέθανε στα 94 της χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2017, ορφάνεψε από μητέρα στα 5 της χρόνια κα στα 15 της είχε ήδη βρει τον σκοπό της ζωής της, να αναμειγνύει πούδρες και λοσιόν στην εφηβεία της στο εργοστάσιο του πατέρα της Γιουτζίν Σίλερ, ενός ανθρώπου που συμπαθούσε τους ναζί και πολλές φορές το όνομα και τα προνόμια της αυτοκρατορίας του έγιναν κρησφύγετο καταδιωγμένων φίλων του Χίτλερ και της ιδεολογίας του.

Τη δεκαετία του 1950 παντρεύτηκε τον Γάλλο πολιτικό Αντρέ Μπετανκούρ, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός στις γαλλικές κυβερνήσεις των δεκαετιών ’60 και ’70 για να αναλάβει κάποια χρόνια αργότερα καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου της L’Oréal. Μόνο που Μπετνκούρ δεν υπήρξε άλλος ένας πολιτικός, αλλά ένα σημαντικό μέλος της βίαιης γαλλικής φασιστικής φιλοναζιστικής ομάδας «La Cagoule», χρηματοδότης της οποίας ήταν και ο πατέρας της και μάλιστα κατά τη διάρκεια των επίσης «χρυσών» για τον Χίτλερ χρόνων, από το 1930 έως το 1937.

Η μοιραία συνάντηση

Το 1957, η Μπετανκούρ κληρονόμησε την περιουσία της L’Oréal με τον θάνατο του πατέρα της και έγινε η βασική μέτοχος της. Το 1963, η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο, αν και η χρυσή κληρονόμος συνέχισε να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Το 1974, φοβούμενη η ίδια ότι η εταιρεία θα κρατικοποιούνταν μετά τις γαλλικές εκλογές, αντάλλαξε σχεδόν το μισό μερίδιο της με ένα ποσοστό τριών τοις εκατό (3%) της Nestlé S.A.

Η Μπετανκούρ γνωρίζει τον Φρανσουά Μαρί Μπερνιέ, Γάλλο συγγραφέα, καλλιτέχνη και φωτογράφο το 1987, οπότε αυτός είχε αναλάβει να φιλοτεχνήσει το πορτραίτο της για το γαλλικό περιοδικό Egoiste. Η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο με τον κατά 25 χρόνια μικρότερο της φωτογράφο είχε σαν αποτέλεσμα να του κάνει δώρα ύψους 1.3 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσα τους μια ασφάλεια ζωής ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ, 11 έργα τέχνης του Πικάσο, του Ματίς, του Μοντριάν και άλλων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ και ένα νησί στις Σεϋχέλλες, το Ντ’ Άρρος που τελικά ποτέ δεν πέρασε στο όνομα του.

Όταν εκείνος της ζήτησε να τον υιοθετήσει η κόρη της Φρανσουάζ, που κατά τραγική ειρωνεία παντρεύτηκε τον ραβίνο Ζαν Πιέρ Μέιερς, του οποίου και οι δύο γονείς πέθαναν στο Άουσβιτς, ζήτησε να κηρυχθεί η μητέρα της, με την οποία ποτέ δεν είχαν θερμές σχέσεις, ανίκανη να διαχειριστεί την τεράστια περιουσία της. Εκείνη την περίοδο η Μπετανκούρ δηλώνει έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο με την κόρη της, για την οποία και είχε πει το περίφημο «την αγαπώ γιατί την γέννησα» και σε συνεντεύξεις της στις εφημερίδες της εποχής της προτείνει να ασχοληθεί με τη ζωή της και να αφήσει την ίδια να ζήσει τη δική της όπως επιθυμεί.

Το πολύπλευρο σκάνδαλο

Η οικογενειακή ιστορία, όσο θλιβερή κι αν ήταν, απέκτησε διαστάσεις σκανδάλου, όταν «ακούμπησε» και την πολιτική σκηνή της Γαλλίας, αφού στις συνομιλίες της Μπετανκούρ που κατέγραφε ο μπάτλερ της, Πασκάλ Μπονφουά, επειδή όπως είπε τότε φοβόταν για την ίδια και ανησυχούσε για τη θέση του, αποκαλύφθηκε ότι η Madame L’Oreal είχε βοηθήσει την εκλογή πολλών πολιτικών πρώτης γραμμής ανάμεσα τους του Νικολά Σαρκοζί.

Η υπόθεση Μπετανκούρ σημάδεψε την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί για την προεδρία το 2012 και όταν αυτός έχασε τις εκλογές από τον Φρανσουά Ολάντ τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του από την χρυσή κληρονόμο. Οι κατηγορίες σε βάρος του κατέπεσαν το 2013, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ο Μπανιέρ, από την άλλη πλευρά κρίθηκε ένοχος για εκμετάλλευση της Μπετανκούρ το 2015 και καταδικάστηκε για εκμετάλλευση σε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 350.000 ευρώ και διατάχθηκε να πληρώσει αποζημίωση 158 εκατ. ευρώ. Και κάπου εκεί ο χορός των τελείωσε μαζί με τη ζωή της Μπετανκούρ που έσβησε ήσυχα αλλά ολομόναχη στην έπαυλη της στο Νεϊγυ, το πλούσιο και δημοφιλές προάστιο του Παρίσι λίγο πριν κλείσει τα 95 της χρόνια. Δίπλα της ήταν μόνο οι υπηρέτες, οι μαγείρισσες και οι κομμωτές της…