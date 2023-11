Μπρους Σπρίνγκστιν: Εντυπωσιακή επάνοδος μετά την ανάρρωσή του από έλκος

Tο Αφεντικό της ροκ μουσικής, γνωστός για το πιο ωραίο και… χορευτικό στιγμιότυπο των ζωντανών συναυλιών του, πέρα από τη δική του ασύλληπτη ζωτικότητα και ένταση πάνω στη σκηνή, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, αυτή τη φορά τον υποδέχτηκε το κοινό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του.

Γιατί είχε αναβάλει τις συναυλίες του

Και αποζημίωσε κοινό και θαυμαστές. Προηγουμένως, είχε αναβάλει σειρά συναυλιών λόγω ασθένειας, οπότε είχαν ανησυχήσει άπαντες για την υγεία του.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ο οποίος και απογειώνει κάθε του συναυλία, με την ξεχωριστή του συνήθεια να χορεύει το «Dancing in the dark» με μια γυναίκα από το κοινό.

Είτε αυτή είναι η ίδια του η μητέρα είτε το εμβληματικό στιγμιότυπο που έχει πρωταγωνιστήσει παλιότερα η Κόρτνεϊ Κοξ, πολύ πριν γίνει «Φιλαράκι».

Θεαματική επάνοδος

Αυτή τη φορά εντυπωσίασε ως πολύ ευχάριστη έκπληξη, καθώς έλαβε μέρος, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, στην πρωτοβουλία «Stand Up for Heroes» του Ιδρύματος Bob Woodruff στη Νέα Υόρκη, η οποία και αποτελεί μέρος του «New York Comedy Festival».

Ήταν και η… επιστροφή του από την περιπέτεια υγείας του, αφού ανέρρωσε από έλκος στομάχου.

Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον John Mellencamp το τραγούδι «Wasted Days» και στη συνέχεια ερμήνευσε τέσσερα σόλο ακουστικά τραγούδια.

Είπε τα δικά του αστεία, όπως υπαγορεύει και η εν λόγω εκδήλωση και έχει κάνει και σε προηγούμενη αντίστοιχη εμφάνισή του για τον ίδιο σκοπό.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονται με αυτή την πρωτοβουλία διατίθενται για την ενίσχυση των βετεράνων.

Το… Αφεντικό της ροκ

Ντυμένος στα μαύρα, ήταν σε εξαιρετική φόρμα τόσο σωματικά όσο και φωνητικά.

Τραγούδησε την μπαλάντα του «Addicted to Love», το «Power of Prayer», το «Working on the Highway», καθώς και το εμβληματικό, αγαπημένο και πολυτραγουδισμένο «Dancing in the dark».

Το κοινό τον αποθέωσε, επευφημώντας τον και φωνάζοντας το όνομά του ρυθμικά.

Ο John Mellencamp τον παρουσίασε στη σκηνή ως εξής: «Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Δεν ήθελα να αρρωστήσω κανέναν. Θα σας φέρω στη σκηνή έναν από τους καλύτερους δημιουργούς τραγουδιών της γενιάς μας, είναι ο μεγαλύτερός μου αδερφός και τον παρακολουθώ όλη μου τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, ο Μπρους Σπρίνγκστιν!»