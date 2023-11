Πως από το «Free The Nipple» πήγαμε στο «Fake The Nipple»;

Πρόσφατα μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο, τη στιγμή που «έπεσα πάνω» στο νέο λανσάρισμα της SKIMS «Ultimate Nipple Bra». «Το είδες το νέο σουτιέν της Skims με τις «ενσωματωμένες ρώγες;» τη ρωτάω. «Όχι, για στείλε» μου απάντησε εκείνη. Καθώς βλέπαμε τις φωτογραφίες των μοντέλων που το φορούν και το αν μη τι άλλο έξυπνο(;) βίντεο της Kim, απορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να εκφέρουμε άποψη, όπως συνήθως. Αλλά μετά θυμηθήκαμε το μότο μας. «Αν κάποια το γουστάρει, ας το βάλει».

Τι συμβαίνει, Kim;

Η Kim Kardashian για άλλη μια φορά, προκάλεσε πανικό στα social media, με το ντεμπούτο του Ultimate Nipple Bra της SKIMS. H Kim αναφέρθηκε στην άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, υπονοώντας το γεγονός ότι οι «σηκωμένες» θηλές που ανατριχιάζουν από το κρύο μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν: και εδώ είναι που έρχεται το σουτιέν.

Το να καυχιέται ότι αυτό το push-up σουτιέν με «ενσωματωμένες θηλές» δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν είναι απλά «ανιστόρητο»

Τα εσώρουχα της σειράς, είναι στο χρώμα του δέρματος – τα λεγόμενα nudes χρώματα – , τα οποία κοσμούν μικρά ψεύτικα εξογκώματα που παραπέμπουν σε γυναικείες θηλές. Αυτή η «προσθήκη» έχει αναπάντεχα πολώσει τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι το σουτιέν είναι ένα οπισθοδρομικό παιχνίδι για το ανδρικό βλέμμα και πλήγμα για τον φεμινισμό, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι δα, και τόσο βαθύ: ένας καμπυλωτός και iconic τρόπος να αλλάξετε την εμφάνισή σας, ή και χρήσιμος για άτομα που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή, λόγω καρκίνο του μαστού.

Εσείς, έχετε καταλήξει σε ποιο στρατόπεδο ανήκετε; Ακολουθεί η συζήτηση στο περιοδικό Dazed μεταξύ δύο συγγραφέων για το αμφιλεγόμενο look.

ΚΑΤΑ [Emma Louise Rixhon]

«Είμαι υπέρ του να αποθεώνουμε τα σώματα μας, υπέρ της προβολής του γυναικείου στήθους, πραγματικά φανατική υπέρμαχος του κινήματος «Free The Nipples». Έχω χάσει το μέτρημα για τις φορές που μου φώναξαν στο δρόμο για την εμφανή ύπαρξη των θηλών μου τις καυτές καλοκαιρινές βραδιές. Κάθε φορά, ένιωθα κατά βάθος χαρά. Εκτιμώ τη μαγική δύναμη των θηλών, την ικανότητά τους να τραβούν την προσοχή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις οδηγίες από το Head Over Heels (2001) να «ανάβεις τους προβολείς» όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο.

Όμως μια από τις χαρές των θηλών είναι ότι είναι δικές σας, είναι ευμετάβλητες και το ότι είναι πλήρως «σηκωμένες» προσωρινά. Αντιδρούν στη θερμοκρασία, στο άγγιγμα, πιθανότατα να ανταποκρίνονται και στη διάθεση σας. Η μονιμότητα του σουτιέν Ultimate Nipple Bra αφαιρεί το σοκ που υπόσχονται και αντίθετα καθιερώνει τη σταθερή θηλή ως την «διάθεση» σας για τη νύχτα. Αντί για ένα θρασύ κλείσιμο του ματιού σε όποιον το προσέξει, φωνάζουν για προσοχή. Κραυγάζουν για προσοχή που μπορεί να είναι οκέι μόνο στην οθόνη, σε ένα feed του Instagram, σε ένα TikTok. Παρόλο που σε όλους μας αρέσει να μας προσέχουν, το να μας προσέχουν μια ολόκληρη νύχτα είναι εξαντλητικό.

Η ίδια η καμπάνια της Skims στο Instagram είναι εσφαλμένη και αποδεικνύει ότι αυτό δεν θα αποτελέσει το επόμενο σημαντικό γεγονός. Το να καυχιέται ότι αυτό το push-up σουτιέν με «ενσωματωμένες θηλές» δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν είναι απλά «ανιστόρητο». Victoria’s Secret. Bombshell Miraculous Nipple Bra. Κυκλοφόρησε πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, οι πωλήσεις δεν ήταν καλές, με αποτέλεσμα να γίνουν δυσεύρετα, επειδή δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν περισσότερο από μία σεζόν.

Στην πραγματικότητα, παρόλο που έχουμε κανονικοποιήσει την αλλαγή των σωματικών προτύπων μέσω τεχνολογίας (εφαρμογές), μαθαίνουμε επίσης να αγαπάμε και το ίδιο μας το σώμα. Ακόμα και με μειώσεις στήθους, αυξήσεις ή ακόμα και χειρουργικές επεμβάσεις, κάθε σώμα είναι εντελώς ξεχωριστό. Τα σουτιέν που παράγονται κατά χιλιάδες, όλα με τις ίδιες τέλεια κεντραρισμένες, τέλεια κυκλικές, τέλεια στημένες θηλές, αφαιρούν τη νοστιμιά των θηλών που κρύβονται από κάτω.

H εκστρατεία αυτή δεν αφορά την κλιματική αλλαγή. Αφορά τις θηλές και μόνο τις θηλές.

Οι θηλές μας «κυκλοφορούν» σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και διατάξεις. Αυτό είναι που τις κάνει συναρπαστικές(…)Το να ρίξετε μια ματιά σε μια ερεθισμένη θηλή που δεν έχει κατασκευαστεί από ένα μείγμα νάιλον-σπαντέξ δεν είναι μόνο συναρπαστικό για τον παρατηρητή, αλλά και μια ένδειξη ενθουσιασμού από την πλευρά του παρατηρούμενου. Υπάρχει μια γνήσια ανθρώπινη ευχαρίστηση στο να βλέπεις το σώμα ενός άλλου ατόμου σε μια κατάσταση στην οποία ξέρεις ότι δεν βρίσκεται μόνιμα, ότι δεν πρόκειται για μια αισθητική επιλογή αλλά για την αντίδραση του σώματος του.»

ΥΠΕΡ [Upasana Das]

«Η θερμοκρασία της Γης ανεβαίνει όλο και περισσότερο», έγραψε η Kim Kardashian με τον χαρακτηριστικό δικό της τόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έκανε το ντεμπούτο του τελευταίου προϊόντος της SKIMS, το Ultimate Nipple Bra, το οποίο έρχεται με ενσωματωμένη ψεύτικη θηλή για «να προκαλέσει σοκ» και, προφανώς, δεδομένου ότι ο πλανήτης θερμαίνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, αυτός μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος -τουλάχιστον βάση θερμοκρασίας – για να «βαρούν οι ρώγες μας προσοχή» τα επόμενα χρόνια. Σχεδόν αμέσως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να αναρωτιούνται: είναι πραγματικά σοβαρή;

Όχι, δεν είναι, ούτε και το προϊόν. Παρά τη δέσμευση της Kim να δωρίσει το 10% των πωλήσεων στην περιβαλλοντική οργάνωση 1% for the Planet, η εκστρατεία αυτή δεν αφορά την κλιματική αλλαγή. Αφορά τις θηλές και μόνο τις θηλές. Το σουτιέν, όταν αρχικά σχεδιάστηκε, προοριζόταν κυρίως στο να κρύβει τις θηλές και να στηρίζει το στήθος. Η Kim παίρνει ένα συνηθισμένο προϊόν και το κάνει κιτσάτο, το οποίο – έλα τώρα – είναι εντελώς fun. Θυμάστε εκείνο το επεισόδιο του Sex and the City όταν η Miranda έχωσε τις ψεύτικες θηλές της Samantha κάτω από το μπλουζάκι της και χαιρόταν με τα χαμόγελα που εισέπραττε από τους άντρες που περνούσε στο δρόμο; Κάποιοι μπορεί να πουν ότι η Kim στοχεύει στο ανδρικό βλέμμα, αλλά εμείς είμαστε που έχουμε τη δύναμη.

Διεγείρομαι σεξουαλικά ακόμη και όταν τις φοράω;

Οι γυναικείες θηλές ήταν πάντα σκανδαλώδεις. Η Πακιστανή καλλιτέχνις Misha Japanwala, με έδρα το Μπρούκλιν, συνεχίζει να αντιμετωπίζει αντιδράσεις για τη δημιουργία θωρακικών μαστών που έχουν διαμορφωθεί από αληθινά σώματα. Οι θηλές είναι υπό καθεστώς ελέγχου και πλατφόρμες όπως το Instagram αφαιρούν αναρτήσεις που παρουσιάζουν τη γυναικεία θηλή. Το σουτιέν, ενώ προσφέρει μεγάλη υποστήριξη, όπως τα περισσότερα προϊόντα της Skims, είναι επίσης για την ανάκτηση του ελέγχου και της αυτονομίας.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα, είναι στ’ αλήθεια η θηλή μου; Διεγείρομαι σεξουαλικά ακόμη και όταν τις φοράω; Μπορείτε πραγματικά να μου πείτε ότι συμπεριφέρομαι πρόστυχα, αφού αυτές δεν είναι στην πραγματικότητα η σάρκα και το αίμα μου; Είναι συγκεχυμένο και προκαλεί συζητήσεις, προκαλώντας τους ανθρώπους να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Αυτό ακριβώς θέλει η Kim και οι εικόνες της καμπάνιας της το αποδεικνύουν, με τα βρεγμένα σουτιέν με τις ρώγες των μοντέλων να μετατρέπονται σε δεύτερο δέρμα. Με τη λογοκρισία των γυναικείων σωμάτων να είναι ένα φλέγον και επίμαχο θέμα, αυτή είναι η απόλυτη αποκάλυψη – αλλά και όχι. Αλήθεια θα χάσετε τα μυαλά σας στη θέα μιας τεχνητής ρώγας, αγόρια;

Είναι επίσης σημαντικό ότι το σουτιέν έχει και ένα πρακτικό στοιχείο που ξεπερνά το σκόπιμα ερεθιστικό: αμέσως μετά την κυκλοφορία του, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην ενότητα σχολίων για να συζητήσουν πώς το στυλ θα μπορούσε να δώσει στις γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε μαστεκτομή -ίσως λόγω καρκίνου του μαστού- την αυτοπεποίθηση τους πίσω. Για όσες θέλουν να επιδεικνύουν τις όρθιες θηλές τους χωρίς να δεσμεύονται πραγματικά να βγάλουν τις πραγματικές, η επιλογή υπάρχει, και για όσες δεν το θέλουν: λοιπόν, η Skims έχει πολλές λείες επιλογές που μπορούν να επιλέξουν. Παιχνιδιάρικο και ανόητο, και εντελώς υπό τον έλεγχό μας, το σουτιέν είναι λίγο σαν ένα fuck you – μπορείτε να κοιτάξετε ακόμα πιο κοντά, αλλά μπορεί να μην βρείτε αυτό που ψάχνετε. Και γιατί ναι, τα μάτια μου είναι εδώ πάνω».

«If the shoe fits then wear it Cinderella»

Όσο και να αγαπάμε το «Sex & the City» και την iconic στιγμή που η Μιράντα «κλέβει» τις ψεύτικες ρόγες της Σαμάνθα και να αναγνωρίζουμε το φεμινιστικό του χαρακτήρα –σύμφωνα με την εποχή – δεν μπορούμε να πούμε ότι το κίνημα Free the Nipple, δημιουργήθηκε για να ακούμε σχόλια στο δρόμο, τις καλοκαιρινές νύχτες τις οποίες τα «τσιτάκια» μας βγαίνουν από τη ντουλάπα. Ούτε βέβαια και για να τραβάμε τα γλοιώδη βλέμματα των αντρών. Προσωπικά, έγινα υποστηρίκτρια του κινήματος, επειδή βαρέθηκα να βλέπω γυμνούς άνδρες μέχρι και στο δρόμο, την ώρα που οι γυναίκες κριτικάρονται μέχρι και για τα ρούχα που φοράνε.

Βαρεθήκαμε σαν γυναίκες, μια ζωή να ακούμε από τα δίπλα δοκιμαστήρια, αγόρια να λένε στις κοπέλες τους «Μην το πάρεις αυτό είναι πολύ ανοιχτό και φαίνεται το στήθος σου», θείους και θείες να λένε «ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά έτσι όπως ντύνεσαι με το στήθος σου έξω».

Οι γυναικείες θηλές, ανήκουν στις γυναίκες και μόνον εκείνες μπορούν να τις δείξουν, να τις κρύψουν, να τις αγνοήσουν ή να τις κάνουν το κεντρικό σημείο του θεϊκού τους look.

Το κίνημα «Free the Nipples», βέβαια δεν είναι δικό μας «κατόρθωμα». Αυτές που «έκαιγαν τα σουτιέν τους στο Σύνταγμα» όπως λένε κάποιοι για να υποτιμήσουν τον φεμινισμό, ήταν οι πρωτεργάτριες του.

Και αν κάποια θέλει να έχει τέσσερις θηλές, slay Kim, έκανες τα θέλω της πραγματικότητα.

Τώρα πως φτάσαμε από το «Free the nipples», μέχρι το «Fake the nipples», δεν γνωρίζουμε. Αλλά όπως λέει και ένα σοφό ρητό «If the shoe fits then wear it Cinderella».

