Γερμανία: Σημαδεύουν εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ – Δείτε φωτογραφίες

Περιστατικά που θυμίζουν άλλες -σκοτεινές- εποχές έρχονται στο φως της δημοσιότητας στη Γερμανία με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Σε διάφορες περιοχές του Βερολίνου άγνωστοι σημαδεύουν με γκράφιτι σπίτια και εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ. Τα περιστατικά εντάθηκαν την Παρασκευή, όπως είπε ένας εκπρόσωπος της Γερμανικής αστυνομίας στην Tagesspiegel.

Η εκπρόσωπος του Γερμανοισραηλινού επιμελητηρίου Άννα Σταροσέλσκι τόνισε στο Χ (πρώην Twitter) πως «ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι σημαδεύτηκαν με το αστέρι του Δαβίδ», παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC

Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και από άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε φωτογραφίες:

In Berlin, Jewish homes are being marked by pro-Hamas Jew haters.

IN GERMANY, 2023 pic.twitter.com/RxdFSOXo46

— Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) October 14, 2023