Λιβύη: Έντονη ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για τη σταθερότητα δύο φραγμάτων λόγω πίεσης από μεγάλο όγκο νερού

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας στη Λιβύη το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) επεσήμανε χθες, Κυριακή, ότι ανησυχεί για την κατάσταση σε δύο ακόμη φράγματα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχονται μεγάλη πίεση από τον όγκο του νερού.

Τα φράγματα αυτά είναι το Τζάζα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ντέρνα και της Βεγγάζης, και το Κατάρα, κοντά στη Βεγγάζη, εξήγησε το OCHA.

Οι πληροφορίες για τη σταθερότητα αυτών των φραγμάτων είναι «αντικρουόμενες», πρόσθεσε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Και τα δύο βρίσκονται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν, τονίζουν από την πλευρά τους οι αρχές της Λιβύης, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι έχουν τοποθετηθεί αντλίες στο φράγμα Τζάζα προκειμένου να μειώσουν την πίεση που υφίσταται.

Πολλές συνοικίες στην πόλη Ντέρνα παρασύρθηκαν από τα νερά αφού τη νύκτα της προηγούμενης Κυριακής έσπασαν τα δύο φράγματα του ποταμού που διασχίζει την πόλη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel.

Ο ακριβής απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες δεν είναι γνωστός και εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση αναφορικά με τον αριθμό των θυμάτων. Χθες, Κυριακή, το OCHA έκανε λόγο για 11.300 νεκρούς και άλλους 10.100 αγνοούμενους.

Επιπλέον εκτιμάται ότι άλλοι 170 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αλλού στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το OCHA επικαλέστηκε τα στοιχεία της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, όμως εκπρόσωπος της οργάνωσης αρωγής εξέφρασε την έκπληξή του για τους αριθμούς αυτούς και τους διέψευσε.

«Ποιες είναι οι πηγές για αυτούς τους αριθμούς;», διερωτήθηκε ο Ταουφίκ αλ Σούκρι μιλώντας στο dpa. «Οι επίσημοι αριθμοί ανακοινώνονται από την υπηρεσία που έχει την άδεια των λιβυκών αρχών», πρόσθεσε.

Σε επόμενη έκθεσή του για την κατάσταση στη Λιβύη το OCHA άλλαξε τα στοιχεία και έκανε λόγο για 3.958 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και για περισσότερους από 9.000 αγνοούμενους.

Αργά χθες, Κυριακή, ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, ο Οτμάν Αμπντελτζαλίλ, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι μέχρι στιγμής έχουν ταφεί 3.283 άνθρωποι.

Ο Αμπντελτζαλίλ επανέλαβε την έκκλησή του προς τα μέσα ενημέρωσης να ακολουθούν τους επίσημους αριθμούς των θυμάτων που ανακοινώνει καθημερινά το υπουργείο του.

«Λυπούμαστε που είδαμε διάφορες ανακοινώσεις από τοπικούς αξιωματούχους, και κάποιες από τη διεθνή πλευρά, οι οποίες κάνουν λόγο για αριθμούς που μπορεί να προκαλέσουν πανικό στους πολίτες», κατήγγειλε ο ίδιος.

