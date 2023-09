Τραγωδία στη Λιβύη: 5 οι νεκροί από το τροχαίο της ελληνικής αποστολής

Πέντε νεκροί είναι – σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες- ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που είχε η ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και έπιασε φωτιά στην πόλη Ντέρνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό, στο οποίο φέρεται να επέβαινε οικογένεια Λίβυων, δύο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ, «επαναπατρίζονται με Α/Φ C-27 πέντε (5) σοροί, τριών (3) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) πολιτών διερμηνέων που συμμετείχαν στην αποστολή από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στις 6.58 το πρωί της Δευτέρας προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το C-130 που πήγε ξανά στη Λιβύη να πάρει τους τραυματίες από το δυστύχημα της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής.

Προσγειώθηκε στην Ελευσίνα και μετέφερε 13 τραυματισμένα άτομα εκ των οποίων τα 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Αθήνας.

Σε λίγη ώρα απογειώνεται από Βεγγάζη το ελληνικό C-27 με τις σορούς των νεκρών. Στην αποστολή ήταν 19 άτομα και μετέφεραν μαζί τους φάρμακα και τρόφιμα.

Οι εικόνες από το φονικό τροχαίο σοκάρουν.

Γύρω από δύο φλεγόμενα οχήματα, άνθρωποι κρατούν τα κεφάλια τους και φάρμακα είναι σκορπισμένα παντού.

Όπως έγινε γνωστό, το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023