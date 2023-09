Τραγωδία στη Λιβύη: Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι Έλληνες στρατιωτικοί – Μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής

Νεκρά είναι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη ενώ δύο ακόμα αγνοούνται, όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας.

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφεραν πως από το τροχαίο υπήρξαν ορισμένοι ελαφρά τραυματίες, διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Reuters και το alarabiya, μετέδωσαν δηλώσεις του Othman Abduljaleel, υπουργού Υγείας της Λιβύης ο οποίος κάνει λόγο για 4 νεκρούς Έλληνες.

Από το δυστύχημα, οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό, το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να απεικονίζεται το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τα στελέχη της ελληνικής αποστολής να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023