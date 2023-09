Λιβύη: Τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά το τραγικό δυστύχημα

Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των πέντε Ελλήνων κατά την ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον θάνατο των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συμμετέχοντας στη αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη.

H απώλεια της ζωής τους σε δυστύχημα, κατά την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, μαζί με μέλη αποστολών από άλλα κράτη, προκαλεί απέραντη θλίψη στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Τη βαθύτατη οδύνη μου εκφράζω επίσης για την απώλεια της ζωής των δύο πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια αποστολή.

Οι σκέψεις μας αυτή την ώρα είναι στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, στις οποίες απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια, όπως και στους τραυματίες, στους οποίους απευθύνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των στελεχών τους, κατά την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τα ΓΕΕΘΑ «επαναπατρίζονται με Α/Φ C-27 πέντε (5) σοροί, τριών (3) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) πολιτών διερμηνέων που συμμετείχαν στην αποστολή από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στις 6.58 το πρωί της Δευτέρας προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το C-130 που πήγε ξανά στη Λιβύη να πάρει τους τραυματίες από το δυστύχημα της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής.

Οι τραυματίες είναι 13 εκ των οποίων οι 5 σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό, το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης στον χώρο όπου συγκεντρώνεται η διεθνής βοήθεια, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

