Τραγωδία στη Λιβύη: Τα θολά σημεία πίσω από το τροχαίο

Την ώρα που η χώρα πενθεί για τον τραγικό θάνατο των πέντε μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους αναζητούν απάντηση.

Τα σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη άρχισαν να φουντώνουν λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, όταν το ΓΕΕΘΑ και το ΥΠΕΞ έκαναν λόγο για τροχαίο με (ελαφρά) τραυματίες και λίγο αργότερα διεθνή μέσα μιλούσαν για νεκρά μέλη της ελληνικής αποστολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη στα «Νέα» και το «Βήμα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΥΠ, που ενεπλάκη στις έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος δείχνουν ότι οι πέντε Έλληνες σκοτώθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στο λεωφορείο μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου με το μεγάλου κυβισμού όχημα, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Φαίνεται ότι το ρεζερβουάρ του φορτηγού εξερράγη και επειδή περιείχε μεγάλη ποσότητα καυσίμων και σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος, προκλήθηκε ακαριαία ανάφλεξη η οποία δεν επέτρεψε σε όλους τους Έλληνες να βγουν από το λεωφορείο.

