Έλον Μασκ: Απειλεί να μηνύσει εβραϊκή ΜΚΟ για τα χαμένα έσοδα του X(πρώην Twitter)

Ο Έλον Μασκ τη Δευτέρα προχώρησε σε μία σειρά δημοσιεύσεων στον λογαριασμό του στο X – πρώην Twitter, κατηγορώντας την Anti-Defamation League για τα χαμένα διαφημιστικά έσοδα στην πλατφόρμα.

Μάλιστα, απείλησε να μηνύσει την Anti-Defamation League, αφού κατηγόρησε την αμερικανική ομάδα πολιτικών δικαιωμάτων που διεξάγει εκστρατείες κατά του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας, ότι προσπαθεί να «σκοτώσει» την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Με κατηγορούν για αντισημιτισμό»

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του X, πρώην γνωστού ως Twitter, δήλωσε ότι η ADL προσπαθεί να κλείσει την εταιρεία του «κατηγορώντας την και εμένα ψευδώς για αντισημιτισμό», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αν αυτό συνεχιστεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να καταθέσουμε μήνυση για δυσφήμιση εναντίον, ειρωνικά, της Anti-Defamation League. Αν χάσουν την αγωγή δυσφήμισης, θα επιμείνουμε να αποσύρουν το «αντι» μέρος του ονόματός τους, αφού προφανώς …».

Will you take action on these false allegations — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 4, 2023

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Μασκ δήλωσε ότι οι διαφημιστικές πωλήσεις της επιχείρησης μειώθηκαν κατά 60%.

Η ADL δήλωσε ότι ως θέμα πολιτικής δεν σχολιάζει νομικές απειλές, αλλά είπε πως ο Έλον Μασκ δίνει ώθηση σε μια συντονισμένη εκστρατεία από αυτόκλητους αντισημίτες για την απαγόρευσή της.

Since the acquisition, The @ADL has been trying to kill this platform by falsely accusing it & me of being anti-Semitic — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Η ADL περιγράφει τον εαυτό της ως την κορυφαία οργάνωση κατά του μίσους στον κόσμο και λέει ότι η αποστολή της είναι «να σταματήσει τη δυσφήμιση του εβραϊκού λαού και να εξασφαλίσει δικαιοσύνη και δίκαιη μεταχείριση για όλους».

Σύμφωνα με την ομάδα, οι αντισημιτικές αναρτήσεις στο X αυξήθηκαν απότομα μετά την αγορά του ιστότοπου από τον Μασκ τον Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC τον Νοέμβριο, οι διαφημιστές αποσύρονταν από την πλατφόρμα X, καθώς οι εταιρείες είχαν ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές που θα έκανε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μασκ κατηγόρησε «ομάδες ακτιβιστών ότι προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική» σε μια ανάρτηση εκείνη την εποχή.

Μία ακόμα μήνυση σε εταιρία

Ο Μασκ μήνυσε πρόσφατα μια άλλη ομάδα κατά της ρητορικής του μίσους, το Center for Countering Digital Hate, σε μια αγωγή που την κατηγορεί ότι ζημίωσε τη σχέση της X με τους διαφημιστές.

Το CCDH δήλωσε ότι θα πολεμήσει τη μήνυση.

Αντιδράσεις στο X – πρώην Twitter

Οι απειλές του Έλον Μασκ κατά της ΜΚΟ προκάλεσαν μία σειρά από έντονες αντιδράσεις στο X – πρώην Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρσέν Οστρόφσκι έγραψε:

«Στην επιδίωξή του για κάποιας μορφής ουτοπικό σύμπαν ελευθερίας του λόγου ο Έλον Μασκ μετέτρεψε το Twitter/X σε ελεύθερο πεδίο για νεοναζί και υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής προκειμένου να εξαπολύσουν έναν χείμαρρο άνευ προηγουμένου αντισημιτισμού και μίσους κατά των Εβραίων».

In his pursuit of some kind of utopian free speech universe, Elon Musk has turned Twitter / X into a free-for-all for Neo Nazis and White Extremists to unleash a torrent of unprecedented antisemitism and Jew hatred. — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) September 5, 2023

Μάλιστα, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Ρουθ Μπεν Γκιάτ έγραψε:

«Οι Εβραίοι, λοιπόν, χειραγωγούν άλλους. Πόσο πρωτότυπο, Έλον Μασκ!».