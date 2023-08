Η πυρκαγιά στον Έβρο που καίει εδώ και 11 ημέρες έχει καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης, ανέφερε την Τρίτη η υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής, Copernicus.

Υποκινούμενη από θυελλώδεις ανέμους και καύσωνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την περιοχή του Έβρου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην πιο θανατηφόρα πυρκαγιά της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι και μετέτρεψε εκτάσεις καταπράσινης βλάστησης σε καμένη γη και κατέστρεψε σπίτια και βιοποριστικές πηγές, γράφει το Reuters.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην γνωστή ως Twitter, η Υπηρεσία Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια). Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια).

#ImageOfTheDay

The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia

🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned

⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰 on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023