Παρά τις δολοφονίες τεσσάρων συναδέλφων της για το ρεπορτάζ τους, η Ρωσίδα δημοσιογράφος Έλενα Κοστιουτσένκο δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι είχε δηλητηριαστεί όταν αρρώστησε σε ένα τρένο με προορισμό το Βερολίνο.

«Όταν εργάζεσαι ως ερευνητής δημοσιογράφος στην Ρωσία πρέπει συνεχώς να προσεκτικός» δήλωσε η ίδια στο πρακτορείο Reuters. Πρέπει να παίρνεις συνεχώς πλήθος μέτρων. Αλλά όταν βρέθηκα στην Ευρώπη ξέχασα όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας».

Οι Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν αν η Κοστιουτσένκο, που τώρα ζει κρυμμένη, έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας όταν αρρώστησε τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα συμπτώματά της ξεκίνησαν με αποπροσανατολισμό και πόνο στο στομάχι στο ταξίδι με το τρένο από το Μόναχο προς Βερολίνο και συνεχίστηκαν για αρκετές εβδομάδες. Όταν συνειδητοποίησε ότι μπορεί να είχε δηλητηριαστεί, ήταν πολύ αργά για να εντοπιστούν οι τοξίνες.

«Έπρεπε να βγάλω τα δαχτυλίδια μου επειδή τα δάχτυλα μου έμοιαζαν με λουκάνικα» είπε, περιγράφοντας ότι το πρήξιμο ήταν μεταξύ των συμπτωμάτων. Μήνες αργότερα, εξακολουθεί να είναι εξαντλημένη και σε θέση να εργάζεται μόνο τρεις ώρες την ημέρα.

There were attempts to poison #Russian journalists in Europe

In October last year, Novaya Gazeta and Meduza journalist Yelena Kostyuchenko was poisoned in #Munich, reports The Insider.

A week later, journalist Irina Babloyan encountered almost identical symptoms in Tbilisi. And… pic.twitter.com/NdhU0fVT1B

