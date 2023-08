Μυστήριο εξακολουθεί να πλανάται γύρω από τις συνθήκες της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν κι άλλα εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετά υψηλόβαθμα μέλη της παραστρατιωτικής, μισθοφορικής οργάνωσης, Wagner.

Στο αεροσκάφος εκτός από τον Πριγκόζιν επέβαιναν ο συνιδρυτής της Wagner και δεξί του χέρι, ο 53χρονος, Ντμίτρι Ούτκιν, ο 47χρονος Βαλερί Τσεκάλοβ, ένας βετεράνος του πολέμου στην Ουκρανία, ο 44χρονος, Σεργκέι Προπούστιν που πολέμησε με τον Πριγκόζιν στο Μπαχμούτ, ο 30χρονος ο Εβγκένι Μακαριάν, που είχε πάρει μέρος στις εκστρατείες της Wagner στη Συρία, καθώς και οι δύο σωματοφυλακές του επικεφαλής της Wagner.

Πέραν αυτών στο Embraer επέβαιναν τα τρία μέλη του πληρώματος, ο κυβερνήτης Αλεξέι Λεβσίν, ο συγκυβερνήτης Ρούσταμ Καρίμοβ και η αεροσυνοδός Κριστίνα Ρασπόποβα.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως το αεροσκάφος συνετρίβη από βόμβα που τοποθετήθηκε σε κάποια ανύποπτη στιγμή. Μάλιστα «τροφή» σε αυτό το σενάριο έδωσε ένα δημοσίευμα της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο η μοναδική γυναίκα που επέβαινε στο αεροσκάφος, δηλαδή η αεροσυνοδός Κριστίνα Ρασπόποβα, πριν την απογείωση μίλησε με την οικογένειά της και ανέφερε στους οικείους της ότι η πτήση είχε καθυστερήσει εξαιτίας ενός τεχνικού ελέγχου και απροσδιόριστων επισκευών.

Όπως είπε ένας συγγενής της, η αεροσυνοδός ανέφερε πως ήταν στη Μόσχα και «στο αεροσκάφος γινόταν συντήρηση ή κάποιου είδους επείγουσα επισκευή. Έμοιαζε να είναι εκεί για λίγη ώρα». Μάλιστα η 39χρονη αεροσυνοδός είχε ανεβάσει στα social media μία φωτογραφία από το τελευταίο της γεύμα.

