Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται για ακόμα μια ημέρα η χώρα καθώς οι πυρκαγιές στην Αττική, στην Αλεξανδρούπολη και στη Βοιωτία συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο με τις φλόγες να κατακαίουν στο πέρασμά τους δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Η φωτιά βρίσκεται στα όρια του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, σε χαράδρα, όπου τα εναέρια μέσα όσο επιχειρούσαν έκαναν απανωτές ρίψεις για να την περιορίσουν, ωστόσο μία μεγάλη αναζωπύρωση περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης φούντωσε ξανά το πύρινο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα προσπαθώντας να περιορίσουν ξανά το πύρινο μέτωπο.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση σε Έβρο και Ροδόπη, με το πύρινο μέτωπο να έχει γίνει ενιαίο και τα μηνύματα του 112 να είναι συνεχή, ενώ ανεξέλεγκτο μαίνεται και το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στο Στείριο Βοιωτίας.

Για σήμερα, Πέμπτη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για δύο περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και την Περιφέρεια Αττικής.

Καλυμμένη από πυκνούς καπνούς από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα είναι όπως φαίνεται από εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πέρασμα του Σταθμού πάνω από την Ελλάδα έγινε στις 23 Αυγούστου, στις 14:18. Ο Σταθμός πέταξε σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων, με την τροχιά του να τον φέρνει από τη Φλώρινα προς τη Ρόδο.

This @Space_Station pass over Greece shows just how the skies are filled with wildfire smoke across the entire region. #Greecewildfires

Aug 23, 2023 – 12:18 PM EEST pic.twitter.com/9HwIu6LYzx

— ISS Above (@ISSAboveYou) August 23, 2023