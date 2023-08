Τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τις πρώρες μεταμεσονύχιτες ώρες σήμερα όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Ο εναέριος χώρος έκλεισε πάνω από το Βνούκοβα, το Σερεμέτιαβα και το Νταμαντιένταβα», δήλωσε στο πρακτορείο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

«Δεν προσγειώνονται πτήσεις και οι αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν», εξήγησε η ίδια πηγή.

Ukrainian drones strike Moscow, forcing all airports to stop operations for a second day in a row. pic.twitter.com/KI8KNZDH5U

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν πως καταρρίφθηκαν τουλάχιστον δυο drones στον δυτικό εναέριο χώρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως σημειώθηκε σειρά επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας βαθιά στη Ρωσία χθες Δευτέρα και σήμερα, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Μόσχας.

Οι ουκρανικές επιδρομές με UAVs και USVs στη ρωσική επικράτεια έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Εχουν πολύ συχνά στο στόχαστρο τη Μόσχα και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

💥 Russia: Multiple drone strikes this night in the Moscow area. This one in Krasnogorsk. pic.twitter.com/HVzi9ASzvk

— Igor Sushko (@igorsushko) August 22, 2023