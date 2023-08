Αποπέμφθηκε από το πόστο του ως διοικητής του Στρατιωτικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου ο Ιταλός στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι μετά τον σάλο που προκάλεσε ένα βιβλίο του με ρατσιστικό και ομοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Άμυνας δεν διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποπομπής του Βανάτσι.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Ο κόσμος άνω κάτω», που κυκλοφόρησε στις 10 Αυγούστου, ο 54χρονος Βανάτσι, πρώην αρχηγός επίλεκτου Σώματος Αλεξιπτωτιστών και μέχρι πρότινος διοικητής του Στρατιωτικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου παρουσιάζεται ως «απόγονος του Ιούλιου Καίσαρα».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο στρατηγός Βανάτσι υπηρέτησε στη Σομαλία, τη Ρουάντα, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη. «Αγαπητοί ομοφυλόφιλοι, δεν είστε φυσιολογικοί, χωνέψτε το», αναφέρει μεταξύ άλλων, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύτηκαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιταλός στρατηγός αποδοκιμάζει επίσης «αμφιλεγόμενους κανόνες ένταξης και ανεκτικότητας, που επιβάλλονται από τις μειονότητες».

Επιτίθεται στη μαύρη βολεϊμπολίστρια Πάολα Ενόγκου, που αγωνίζεται στην εθνικής Ιταλίας, λέγοντας: «Η Πάολα Ενόγκου είναι ιταλικής υπηκοότητας, αλλά είναι προφανές ότι τα χαρακτηριστικά της δεν αντιπροσωπεύουν την ιταλικότητα».

Italy’s ex Special Operation Forces commander in #Afghanistan, general #Vannacci, published a “Fascism Racial Manifesto,” attacking what he calls the dictatorship of: “gays, immigrants, activists, feminists & black Italian athletes.

KKK terrorists share this hatred and ideology. pic.twitter.com/Te7VlDsEbq

— Rula Jebreal (@rulajebreal) August 17, 2023