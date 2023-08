Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν στην επαρχία Τζιλίν της Κίνας (βορειοανατολικά), μετέδωσε χθες Κυριακή η κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από Xinhua News Agency via AP/Yan Linyun).

Βροχοπτώσεις ρεκόρ

Η Κίνα επλήγη τις τελευταίες εβδομάδες από βροχοπτώσεις ρεκόρ. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή πως τον Ιούλιο φυσικές καταστροφές είχαν απολογισμό 147 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Αλλοι δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι ακόμη ένας αγνοείται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στην πόλη Σουλάν, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή «σχεδόν σταμάτησαν», ανέφερε από την πλευρά του το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, διευκρινίζοντας πως σχεδόν 19.000 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους και άνοιξαν 21 χώροι υποδοχής πλημμυροπαθών.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσε η καταιγίδα Ντοξούρι, είναι οι σφοδρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία, πριν 140 χρόνια.

Απομακρύνθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. άνθρωποι

Ο τυφώνας Ντοξούρι, που υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, έπληξε την ηπειρωτική Κίνα από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, προτού κατευθυνθεί βόρεια.]

Επιχειρήσεις καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που κατέστρεψαν υποδομές και πλημμύρισαν ολόκληρες συνοικίες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν προχθές Σάββατο ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν τομείς πόλης της επαρχίας Χεμπέι, όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους.

Εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διεθνές επίπεδο από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ή καύσωνες. Συμβάντα που, τονίζουν επιστήμονες, επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή.

