Ο Αύγουστος δεν ξεκίνησε καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η 1η του μήνα του επεφύλαξε την ανακοίνωση της τρίτης ποινικής του δίωξης για την προσπάθεια του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και την εμπλοκή του στην αιματηρή επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο πρώην πρόεδρος, και υποψήφιος για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, κατηγορείται για συνομωσία με στόχο την παραμονή του στην εξουσία, μέσω ενός περίτεχνου σχεδίου εξαπάτησης και εκφοβισμού που κατέληξε σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής ιστορίας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στην δικαστή Τάνια Τσάτκαν, η οποία διορίστηκε στο νευραλγικής σημασίας πόστο από τον Μπάρακ Ομπάμα.

Το πρώτο της πόστο ήταν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια το 2014, γράφει σχετικό άρθρο της Independent.

Γεννημένη στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, η δικαστής Τσάτκαν έλαβε το πτυχίο της στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο George Washington και το Juris Doctor (JD), δηλαδή το 3ετές πτυχίο που απαιτείται για να μπορεί κάποιος να δικηγορήσει, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Μάλιστα, τα χρόνια της στα έδρανα του ήταν επικεφαλής έκδοσης του Law Review και Legal Writing Fellow.

Μετά τη νομική σχολή, η δικαστής Τσάτκαν είχε το δικό της δικηγορικό γραφείο για τρία χρόνια, προτού ενταχθεί στην ομάδα δικηγόρων υπεράσπισης της Περιφέρειας της.

Ασχολήθηκε με πολλές υποθέσεις εφέσεων, ενώ δίκασε 30 επιπλέον, ανάμεσα τους πολλές που αφορούσαν σοβαρά αδικήματα.

Tanya Chutkan: Who is the judge overseeing Trump’s 2020 election probe case? https://t.co/wXH4l6Iyl8

— Independent US (@IndyUSA) August 2, 2023