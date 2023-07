Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία ανέστειλε την συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. «Στην πραγματικότητα, οι συμφωνίες της Μαύρης Θάλασσας έπαψαν να ισχύουν σήμερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δυστυχώς το μέρος αυτών των συμφωνιών που αφορούσε τη Ρωσία δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, άρα η ισχύς της τερματίζεται», πρόσθεσε. «Μόλις εκπληρωθεί το ρωσικό μέρος των συμφωνιών, η ρωσική πλευρά θα επανέλθει στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, αμέσως», τόνισε.

Η συμφωνία αυτή που συνήφθη με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας τον περσινό Ιούλιο, είχε στόχο να ανακουφίσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση επιτρέποντας την ασφαλή εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών που είχαν αποκλειστεί στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ενημέρωσε επισήμως την Τουρκία, την Ουκρανία και τον ΟΗΕ ότι τάσσεται κατά της παράτασής της, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η ισχύς της συμφωνίας, η οποία παρατάθηκε μερικές φορές, εκπνέει σήμερα. Η Ρωσία δηλώνει εδώ και μήνες ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για την παράτασή της.

Το Κρεμλίνο σημείωσε παράλληλα ότι η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει την συμμετοχή της στην συμφωνία για τα σιτηρά δεν συνδέεται με την επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα στη γέφυρα της Κριμαίας. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η θέση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν όσον αφορά την συμφωνία για τα σιτηρά ήταν γνωστή πριν από την επίθεση. Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία για επίθεση τη νύχτα στη γέφυρα της Κριμαίας με ναυτικά drones, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

#Peskov: The agreements on the «grain deal» have actually been terminated, it has been stopped. Russia will immediately return to the “grain deal” as soon as the agreements concerning it are fulfilled. pic.twitter.com/2KgeGaW7ZR

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023