Να αξιοποιηθεί προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τους που διεξήχθη, όπως τονίζεται και από τις δύο πλευρές, σε πολύ καλό κλίμα. Ενδεικτικό, ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα και τελικά κράτησε πάνω από μία ώρα.

Προς την κατεύθυνση αυτή ενεργοποιούνται δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες με την επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, όπως τονίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Μαξίμου αλλά και της τουρκικής προεδρίας.

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο συχνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας» υπογραμμίζεται, φράση που περιλαμβάνεται και στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Το καλό κλίμα και τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας πίσω τις εμπρηστικές δηλώσεις του παρελθόντος τονίζει στην ανακοίνωση του το Μαξίμου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Vilnius της Λιθουανίας, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Οι κκ. Μητσοτάκης και Erdogan συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια.

Προς τούτο συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να οικοδομήσουν πάνω στο θετικό μομέντουμ και να ενεργοποιήσουν κατά το επόμενο διάστημα πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Συμφώνησαν η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

Ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών να καθοδηγούν τη διαδικασία και να ενημερώνουν τους ηγέτες για την πρόοδο που σημειώνεται.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο συχνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.»

