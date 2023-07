Ένα απολαυστικό βίντεο κυκλοφορεί στο ίντερνετ, με αφορμή την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, με τον δημιουργό του να παρουσιάζει την πορεία ένταξης των χωρών – μελών της συμμαχίας, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για να… περιποιηθεί τους ηγέτες.

Στο βίντεο, «παντρεύεται» το χθες με το σήμερα. Σε κάθε εικόνα ηγέτη του ΝΑΤΟ εμφανίζεται και η χρονολογία εισδοχής της χώρας του στη Συμμαχία. Ξεκινάει με τον σημερινό γενικό γραμματέα, Γενς Στόλτενμπεργκ, και μετά εμφανίζονται μία μία οι χώρες και οι ηγέτες.

Ιδιαίτερα πετυχημένη είναι η απόδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη που η AI έχει «ντύσει» αρχαίο Έλληνα πολεμιστή… αλλά μπροστά από τανκ.

Ξεχωρίζουν επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν που εμφανίζεται σαν νέος Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Έντι Ράμα με… καλάσνικοφ και ο Ταγίπ Ερντογάν που παραπέμπει σε ολιγάρχη με ιδιωτικό τζετ πίσω του. Η Μελόνι κρατά ένα οπλοπολυβόλο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Ολαφ Σολτς είναι ντυμένος με στολή παραλλαγής, ο Ρίσι Σούνακ οδηγός… τεθωρακισμένου.

Alright, I’ve messed up by not including the newest #NATO member. Here’s the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN

