Τα είπαν και όπως φαίνεται τα βρήκαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος, που ικανοποίησε άπαντες δίνοντας το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογο του για το συγχαρητήριο μήνυμά του για την επανεκλογή του στην τουρκική προεδρία και πρόσθεσε τα εξής:

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του στρατηγικού μηχανισμού. Θεωρώ ότι αυτή η σημερινή συνάντηση στο περιθώριο του ΝΑΤΟ είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν μια προθέρμανση. Τώρα όμως ξεκινάμε μια νέα διαδικασία».

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets US President Joe Biden on the sidelines of NATO Summit in Vilnius, Lithuania pic.twitter.com/aHFjnIaWuH

— Anadolu English (@anadoluagency) July 11, 2023