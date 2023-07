Ελεύθερα αφέθηκαν τα 7 άτομα που είχαν προσαχθεί από την Αστυνομία, μετά τα επεισόδια που έγιναν σήμερα τα ξημερώματα στο Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια του αντιρατσιστικού φεστιβάλ στο άλσος Βεΐκου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν, όταν νεαροί που -σύμφωνα με την Αστυνομία- βγήκαν από το χώρο του φεστιβάλ και πέταξαν μολότοφ στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αστυνομικές δυνάμεις, απάντησαν με κρότου λάμψης, με τα επεισόδια να διαρκούν περίπου δύο ώρας, από τις 02:00 μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα.

Outside the #24thAntiraFestAthens in the Veikos Grove, clashes broke out between police and a group of people. (02:30)#Γαλατσι pic.twitter.com/H77IQYkm7c

— Vedat Yeler (@vedatyeler_) July 9, 2023