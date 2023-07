Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο (φωτογραφία, επάνω, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς) στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε σήμερα στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο του κρατιδίου Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία.

Πτώματα στα συντρίμμια

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην πόλη Μπουλντάνα. Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Γιαβατμάλ με προορισμό την Πούνε, καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

«25 πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 32 άνθρωποι», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

