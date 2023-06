Πολλαπλά ερωτήματα δημιούργησε η νέα γκάφα του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπέρδεψε τους εθνικούς ύμνους κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες μετά την προσφώνησή που έκανε, «God save the King», ο 80χρονος Μπάιντεν αυτή τη φορά μπέρδεψε τον εθνικό ύμνο της Ινδίας με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ ξεκινά ο εθνικός ύμνος της Ινδίας, ο Τζο Μπάιντεν σηκώνει το δεξί του χέρι και το βάζει στο ύψος της καρδιάς, μία κίνηση που είθισται να κάνουν οι Αμερικανοί όταν ακούν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κρατάει μάλιστα στο ίδιο σημείο το χέρι του για περίπου 22 δευτερόλεπτα, ενώ όταν κατάλαβε τη γκάφα που έκανε, αρχίζει σταδιακά να κατεβάζει το χέρι του με μία αργή κίνηση.

Biden, alongside Indian Prime Minister Narendra Modi, slowly lowers his hand from his heart after realizing they’re playing the Indian national anthem first pic.twitter.com/hcb0cpjFmN

— RNC Research (@RNCResearch) June 22, 2023