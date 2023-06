Έκρηξη σημειώθηκε στο διυλιστήριο Petromida στην Ρουμανία, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό πάνω από το διυλιστήριο, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραγίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇷🇴 An explosion has occurred at Romania’s Black Sea Petromidia refinery. Multiple people are reported injured. pic.twitter.com/cplnhvgDmc — European Insider (@Europa_Insider) June 21, 2023

Στον τόπο του συμβάντος, τα επιχειρησιακά συνεργεία πραγματοποίησαν μετρήσεις, οι οποίες δεν εντόπισαν επικίνδυνες ουσίες, αναφέρει η ISU.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί θύματα», προσθέτει η αρμόδια ρουμανική αρχή.

Ωστόσο, λόγω των υψηλών εκπομπών καπνού, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του συστήματος RO-ALERT για την προστασία του πληθυσμού, που βρισκόταν κοντά στην περιοχή της έκρηξης.