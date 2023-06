Συνολικά εννέα, όπως τις καταγράφει σε νέα έκθεση το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), οι πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη όχι μόνο αναπτύσσουν και εκσυχρονίζουν τα οπλοστάσιά τους, αλλά το κάνουν υπό συνθήκες όλο και μεγαλύτερης αδιαφάνειας.

Ως εκ τούτου, σήμερα υπάρχουν περισσότερες -συγκριτικά με πέρυσι- πυρηνικές κεφαλές σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στα ανά τον κόσμο στρατιωτικά αποθέματα.

Αυτό δε ενόσω η επικοινωνία και οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων -ήτοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας- βρίσκονται, στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία, στο ναδίρ.

Στο μεσοδιάστημα, οι ισορροπίες τρόμου όλο και αλλάζουν.

Στο πλαίσιο του εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, η ένθεν κακείθεν κούρσα εξοπλισμών -και δη στα πυρηνικά όπλα- ανάγεται πλέον σε παράμετρο ενός υπό διαμόρφωση νεο-ψυχροπολεμικού πολυπολικού κόσμου.

Όχι τυχαία, η χώρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Κίνα.

Αν και οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν συνδυαστικά σχεδόν το 90% των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, ο «βρυχώμενος» ασιατικός «γίγαντας» κατέγραψε πέρυσι τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόθεμα πυρηνικών κεφαλών.

Από 350 που ήταν τον Ιανουάριο του 2022 έφτασαν φέτος τις 410, σημειώνοντας -σύμφωνα με το SIPRI- μια θεαματική αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 17%.

Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν επεκτείνει σήμερα το πυρηνικό της οπλοστάσιο με τέτοιους ρυθμούς.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «αναμένεται να συνεχιστούν».

Αναλόγως μάλιστα του πώς η Κίνα θα αποφασίσει να ενισχύσει τις δυνάμεις της, υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η ασιατική ανερχόμενη υπερδύναμη θα μπορούσε να αναδειχθεί σε υπ’ αριθμόν 1 πυρηνική δύναμη το αργότερο έως το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Ή εναλλακτικά να έχει μέχρι το 2030 τουλάχιστον τόσους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) όσο έχουν οι ΗΠΑ ή η Ρωσία.

