Τεράστιες ουρές είχαν σχηματιστεί σήμερα, Τρίτη έξω από βενζινάδικα της Νιγηρίας, μετά την ανακοίνωση του νέου προέδρου της χώρας, του Μπόλα Τινούμπου, ότι θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, ένα γεγονός που προκάλεσε πανικό στους καταναλωτές.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του, τη Δευτέρα, ο Μπόλα Τινούμπου είπε ότι στον προϋπολογισμό του δεν θα υπάρχει καμία δαπάνη για επιδοτήσεις, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

«Θα αναπροσανατολίσουμε αυτούς τους πόρους σε καλύτερες επενδύσεις, στις δημόσιες υποδομές, στην εκπαίδευση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στις θέσεις εργασίας που θα βελτιώσουν τη ζωή των συμπολιτών μας», είπε ο 71χρονος Τινούμπου.

«Οι επιδοτήσεις εξαφανίζονται», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του πότε θα γίνει αυτό.

FLASH: Ekiti State special task force on petroleum products headed by Mr. Israel Adesokan sealed a gas station (Eltayon Nigeria limited) located beside Access Bank on Bank road, Ado Ekiti today for selling at #600 per litre.

Other states should follow suit. pic.twitter.com/ZlXxNyOvMK

— Jamiu Julius Adébáyò (@AlwaysJayjam) May 30, 2023