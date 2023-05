Οδηγός φορτηγού συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας αφού το όχημά του προσέκρουσε σε μπάρες ασφαλείας στη βόρεια πλευρά της πλατείας Λαφαγιέτ της Ουάσιγκτον, μερικές δεκάδες μέτρα από τα όρια του Λευκού Οίκου, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας φύλαξης του αρχηγού του κράτους (Secret Service).

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμούς μέλους της υπηρεσίας ή του προσωπικού του Λευκού Οίκου και τα αίτια και ο τρόπος που συνέβη η συντριβή ερευνώνται», ανέφερε ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, μέσω Twitter.

Δρόμοι και πεζόδρομοι στην πλατεία αποφασίστηκε να κλείσουν, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού προέδρου και κορυφαίων Αμερικανών πολιτικών.

Το ξενοδοχείο Hay Adams, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, εκκενώθηκε, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fox 5.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WUSA μετέδωσε απευθείας πλάνα στα οποία εικονιζόταν το ενοικιαζόμενο φορτηγό της εταιρείας U-Haul σταματημένο κατά μήκος σειράς ατσάλινων στύλων και ένστολους αστυνομικούς να το προσεγγίζουν. Τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ άνοιξε την πόρτα, αφήνοντας να φανεί καροτσάκι με ρόδες για τη μεταφορά φορτίου, πάντως όχι εμφανές φορτίο.

BREAKING: Right now, the Secret Service is using a robot to search the U-HAUL truck that collided with security barriers at Lafayette Square near the White House. @fox5dc @FoxNews pic.twitter.com/QvhpOyM44V

— Shomari Stone (@shomaristone) May 23, 2023