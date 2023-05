Η στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ χρησιμοποίησε «θερμοβαρική βόμβα» σε αεροπορικό της πλήγμα τον Απρίλιο σε χωριό, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 170 άνθρωποι, καταγγέλλει σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Μια «θερμοβαρική βόμβα» ή «βόμβα κενού» είναι ένα όπλο που προκαλεί δύο εκρήξεις: από την πρώτη απελευθερώνεται αέριο, το οποίο αναφλέγεται από την δεύτερη, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα η οποία απορροφά όλο το οξυγόνο στην ζώνη επίδρασης και προκαλεί πολύ ισχυρό ωστικό κύμα.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η χούντα της Μιανμάρ χρησιμοποίησε αυτού του είδους τη βόμβα σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε στα μέσα Απριλίου στο χωριό Πάζι Γκι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους κατοίκους.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η HRW δήλωσε ότι στηρίζει το συμπέρασμά της για την χρήση θερμοβαρικής βόμβας στο πλήγμα αυτό σε 59 φωτογραφίες από τα πτώματα θυμάτων και σε βίντεο από το σημείο πρόσκρουσης.

Το όπλο αυτό δεν απαγορεύεται από τις διεθνείς στρατιωτικές συνθήκες.

Η έκρηξή του προκάλεσε «δυσανάλογες απώλειες αμάχων (…) και αναλογεί σε προφανές έγκλημα πολέμου», σημειώνει η μη κυβερνητική οργάνωση.

