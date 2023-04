Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ επιβεβαίωσε σήμερα πως διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι σε χωριό στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σε περιοχή ελεγχόμενη από αντάρτες.

«Γινόταν τελετή εγκαινίων γραφείου της Δύναμης Άμυνας του Λαού (…) χθες (Τρίτη) περί τις 08:00 στο χωριό Παζί Γκι. Επιτεθήκαμε στην τοποθεσία αυτή», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας, ο Ζάο Μιν Τουν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν ένστολοι μαχητές, πάντως παραδέχθηκε πως «μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι με πολιτικά» στο σημείο όπου έγινε ο βομβαρδισμός, που βοηθούσαν τους «τρομοκράτες».

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από το πεδίο, σκοτώθηκαν άνθρωποι όχι μόνο εξαιτίας της δικής μας επίθεσης. Υπήρχαν νάρκες τοποθετημένες από τη Δύναμη Άμυνας του Λαού γύρω από αυτή την περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος του καθεστώτος, σύμφωνα με τον οποίο ο βομβαρδισμός έπληξε επίσης αποθήκες πυρίτιδας, πυρομαχικών και ναρκών.

