Η δρ Γκάντις Τέιλορ ΜακΓκάρει είναι 102 ετών και αυτό από μόνο του, πέρα από τις επιστημονικές της γνώσεις, συγκεκριμένα στην ολιστική ιατρική, της δίνει το δικαίωμα να προσφέρει συμβουλές για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή.

Όπως γράφει στο βιβλίο της «The Well-Lived Life: Α 102 year old doctor’s 6 secrets to health and happiness at every day», «πάρα πολλοί άνθρωποι τρέφονται με περιττό άγχος».

«Αλλά οι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς άνθρωποι μπορούν να αφήνουν πίσω τους πράγματα ή εμπειρίες που δεν τους εξυπηρετούν πλέον. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να αναμασάτε και να σκέφτεστε ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια. Κάνοντας αυτό, βασανίζετε ουσιαστικά τον εαυτό σας», λέει η ΜακΓκάρει.

Χτίστε τα πάντα από την αρχή

Γι’ αυτό και η συνήθεια στην οποία ορκίζεται ότι έφερε υγεία και ευτυχία στη ζωή της, είναι η ικανότητα της να χτίζει τα πράγματα από την αρχή, είτε πρόκειται για σχέση, καριέρα ή έργο.

«Η μαμά μου με έμαθε έναν εύκολο τρόπο για να απελευθερώνομαι από τα πράγματα που δεν έχουν σημασία. Έλεγε απλά την φράση “Δεν πειράζει”. Αυτή ακριβώς, της έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει τεράστιες προκλήσεις χωρίς ποτέ να τις αφήσει να μπουν βαθιά μέσα της. Κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόταν γοργά από ότι δεν απέδιδε, επικεντρωνόταν εκ νέου σε ότι είχε πραγματικά σημασία και προχωρούσε με ταχύτητα μπροστά», εξηγεί η ΜακΓκάρει, σύμφωνα με το CNBC.

«Έχω υιοθετήσει αυτή την πρακτική εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα στις περιστάσεις που αναγνώριζα ότι δεν με εξυπηρετούσαν. Τώρα που αυτό έχει γίνει συνήθεια, συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μεγάλη ενδυνάμωση στο να γνωρίζω ότι κάθε φορά που παρατηρώ κάτι να έρχεται κατά πάνω μου, μπορώ να επιλέξω αν θα το αποδεχτώ ή όχι».

Πως να εξασκηθείτε στην απελευθέρωση

Αυτή η άσκηση θα λειτουργήσει καλύτερα αν σηκωθείτε και κινηθείτε! Βάλτε και λίγη ανεβαστική μουσική και ξεκινήστε να περπατάτε μέσα στο σπίτι ή έξω στη γειτονιά σας. Αφήστε το σώμα σας να κινείται χαλαρά και ελεύθερα, καθώς περπατάτε. Αν σας κάνει κέφι χορέψτε και λίγο – γιατί όχι.

1. Προσδιορίστε κάτι που αισθάνεστε ότι έχει «κολλήσει» στη ζωή σας. Μπορεί να είναι μια φιλία, μια επαγγελματική προσπάθεια, ένας τρόπος σκέψης, μια ανάμνηση που σας αγανακτεί και πολλά ακόμη. Νιώστε αυτή την αίσθηση του «κολλήματος» σε όλο σας το σώμα σας.

2. Φανταστείτε ότι μπορείτε να κρατήσετε αυτό το κολλημένο πράγμα στο χέρι σας. Σφίξτε το καλά μέσα στη γροθιά σας.

3. Στη συνέχεια χαλαρώστε το χέρι σας, ανοίξτε τα δάχτυλα σας και αφήστε το να φύγει για πάντα μακριά σας.

Η δύναμη της συγχώρεσης

Μόλις το καταφέρετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εκτιμήσετε από την αρχή τη ζωή και να αναθεωρήσετε τους στόχους σας. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι ξέρουν πότε είναι ώρα να προχωρήσουν.

Όλοι αντιμετωπίζουν τη λύπη. Το ερώτημα είναι, πόσο καιρό πρέπει να την κρατήσουμε μέσα μας. Δεν ξέρω ποια λάθη έχετε κάνει στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα να σας προτείνω να είστε ευγνώμονες για όλα τα καλά της ζωής σας, λέει η 102χρονη ιατρός και κάτι παραπάνω θα ξέρει.

Συγχωρήστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον εαυτό σας και, εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε συγχώρεση από τους άλλους για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας, καταλήγει.