Με την εκτόξευση πυραύλου Falcon 9 που μετέφερε ακόμα 56 δορυφόρους Starlink σε τροχιά, η SpaceΧ διαθέτει πλέον πάνω από 4.000 δορυφόρους που προσφέρουν δορυφορική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μια υπηρεσία που εξυπηρετεί πλέον 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο.

Με την εκτόξευση της περασμένης εβδομάδας η SpaceX διαθέτει 4.023 δορυφόρους Starlink σε τροχιά, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέγει ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ Τζόναθαν ΜακΝτάουελ.

Thank you to our 1.5M+ customers around the world! 🛰️🌎❤️ pic.twitter.com/SDEyQ3RB5i

— Starlink (@Starlink) May 6, 2023