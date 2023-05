Εβδομήντα χρόνια μετά την ανάληψη των σκήπτρων από την Ελισάβετ, ο πρωτότοκος γιος της, Κάρολος, ανέλαβε και επίσημα τον θρόνο κατά την διάρκεια ειδικής τελετής, που έλαβε χώρα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

Παρουσία 2.200 προσκεκλημένων από 203 χώρες, αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος Γ’ έγινε ο 40ος βασιλιάς που στέφεται στη συγκεκριμένη εκκλησία.Την ώρα που του φόρεσαν το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, το οποίο ζυγίζει 2,27 κιλά, έχει ύψος 30 εκατοστά και περιέχει 444 πολύτιμους λίθους, χτύπησαν οι καμπάνες του Αββαείου για 2 λεπτά και στρατιωτικά αγήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τις Βερμούδες αλλά και τα πλοία στη θάλασσα απέτισαν χαιρετισμό με πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς.

Αν και το γεγονός της ημέρας ήταν η στέψη του Καρόλου, αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Λούις. Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να χασμουριέται και να συνομιλεί με την αδελφή του, πριγκίπισσα Σαρλότ, στην τελετή της στέψης του παππού τους.

Κατά τη στέψη, ο 5χρονος πρίγκιπας ήταν ντυμένος με έναν χιτώνα Hainsworth Garter Blue Doeskin Tunic με ειδικά σχεδιασμένη διακόσμηση από δαντέλα στον γιακά και με μανσέτες που έγιναν κατά παραγγελία από τους ράφτες της Savile Row, Dege και Skinner.

