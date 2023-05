Θύελλα σκόνης στις βόρειες ΗΠΑ προκάλεσε χθες Δευτέρα τεράστια καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται κουφάρια αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, από τα οποία αναδίδονται καπνοί, σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο, αυτοκίνητα σταματημένα στο γρασίδι πλάι στον δρόμο, πεσμένα στο πλάι, αναποδογυρισμένα, με την ατμόσφαιρα ακόμα γεμάτη σκόνη και καπνό και πολύ χαμηλή ορατότητα.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και «πάνω από 30» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», έκανε γνωστό η αστυνομία του Ιλινόι.

BREAKING: Multiple fatalities reported in multi-vehicle pileup in dust storm on I-55 south of #Springfield , #Illinois

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες περί τις 11:00 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις μεγαλουπόλεις Σεντ Λούις και Σικάγο. Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου, κοντά στην κοινότητα Φάρμερσβιλ, καθώς η σκόνη τύφλωσε τους οδηγούς.

Οι τραυματίες είναι 2 ως 80 ετών και η κατάσταση αρκετών από αυτούς κρίνεται σοβαρή.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

