Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας απώθησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

«Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας καταστράφηκε (…) το δεύτερο εξερράγη μόνο του», ανέφερε ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Τώρα η πόλη είναι ήσυχη», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Something moored in Russian-occupied Sevastopol harbor has been hit.

Coordinates (approx):

44°36’07″N, 33°28’16″E#Sevastopol #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/GOUAn6hdUB

— (((Tendar))) (@Tendar) April 24, 2023