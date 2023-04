Σε προεκλογικές «φιέστες» επιδίδεται ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 14ης Μαΐου, θέλοντας να αυξήσει κάπως τα ποσοστά του.

Έτσι μετά τα δημοσιεύματα τουρκοκυπριακών μέσων πως ετοιμάζει σόου σε εγκαίνια ημιτελούς αεροδρομίου στα κατεχόμενα στις 18 Απριλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην τελετή παράδοσης του πρώτου αεροπλανοφόρου της χώρας του TCG ANADOLU, όπου έπλεξε το εγκώμιο της κυβέρνησής του για τα επιτεύγματά της στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

«Αυτό το πλοίο το βλέπουμε και ως σύμβολο που θα ενισχύσει τη θέση μας ως ηγέτιδα δύναμη της περιοχής και ως χώρα που έχει λόγο στον κόσμο στο πλαίσιο του Αιώνα της Τουρκίας», είπε αρχικά ο Ερντογάν στην τελετή που έγινε τη Δευτέρα 10 Απριλίου.

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε κι στις τρεις φρεγάτες κλάσης Ιstif που αναπτύσσει η Τουρκία λέγοντας πως «θα σαλπάρουν για τη Γαλάζια Πατρίδα».

«Η ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας έχει γίνει πολύ σημαντική στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Αυτό κρύβεται πίσω από τις προσπάθειες μας για να έχει η χώρα μας έναν πιο δυνατό και αποτρεπτικό στόλο. Θα το πετύχουμε; Μην ανησυχείτε θα το πετύχουμε», είπε ακόμα ο Ερντογάν και άρχισε να πλέκει το εγκώμιο της κυβέρνησής του, θέλοντας να παρουσιάσει μία Τουρκία πρωτοπόρο στον τομέα των αμυντικών συστημάτων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις δυνατότητες του TCG ANADOLU, σημειώνοντας πως «είναι το πρώτο πολεμικό πλοίο στο πεδίο του, στο οποίο μπορούν να προσγειωθούν, τα μεγαλύτερα και τα πιο βαριά ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», όπως τα drone Bayraktar και Kızılelma της Τουρκίας.

Επίσης ανέφερε ότι χάρη στο αεροπλανοφόρο η Τουρκία «θα μπορεί εύκολα να αναπτύσσει δυνάμεις μεγέθους μεραρχίας σε περιοχές κρίσεων όπως το Αιγαίο, η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται η υποστήριξη από κάποια βάση».

Όσον άφορα τις φρεγάτες δήλωσε ότι ο στόχος της ταυτόχρονης παραγωγής σε ιδιωτικό ναυπηγείο και η αποστολή τους στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα σε μία περίοδο σχεδόν 36 μηνών «είναι ένα πρότζεκτ που ανάλογό του δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο».

“TCG Anadolu is the first UCAV carrier in the world” https://t.co/6dOFpqfbY3 pic.twitter.com/r7hZIGMJ2Y

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 10, 2023