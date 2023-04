Η κορεατική φίρμα κατάφερε για δεύτερη κατά σειρά χρονιά να αποσπάσει το επίζηλο βραβείο για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς (World Car of The Year) , τίτλος που περιήλθε στο Ioniq 6 σε συνδυασμό με αυτόν για το καλύτερα σχεδιασμένο αυτοκίνητο της χρονιάς (World Car Design of the Year) και αυτόν του ηλεκτρικού αυτοκινήτου της χρονιάς (World Electric Car of the Year), επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε επιτύχει το 2022 το έτερο Hyundai της γκάμας των Ioniq 5.

Για την ιστορία, η τελευταία τριάδα των φιναλίστ αποτελούνταν από τις νέες BMW X1/iX1 και το KIA Niro που επίσης «ανήκει» στον όμιλο Hyundai και φυσικά το Ioniq 6 το οποίο και κατέκτησε τον τίτλο.

Με αφορμή την βράβευση ο επικεφαλής της Hyundai, Jaehoon Chang, δήλωσε ότι: «είμαστε ενθουσιασμένοι που παραλαμβάνουμε το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη χρονιά στη σειρά, γεγονός που αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση του ταλέντου και της προσπάθειας όλων μας στην Hyundai, προκειμένου να προσφέρουμε στην αγορά ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως το Ioniq 6».

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Hyundai, Sangyup Lee από την πλευρά του σχολίασε: «Ήταν ανέκαθεν στους στόχους και τις επιθυμίες μας να συνδεθούμε με τους πελάτες μας σε συναισθηματικό επίπεδο και με την σχεδίαση του Ioniq 6, δημιουργήσαμε πραγματικά ένα μοναδικό είδος. Το τολμηρό design του streamliner συνδυάζει μια ισχυρή όσο και συναισθηματική ελκυστικότητα με την αεροδυναμική που εξασφαλίζει εντυπωσιακή αυτονομία».

Πλην της βράβευσης του Ioniq 6 και της Hyundai, αξίζει να σημειωθεί ότι το ρόστερ των βραβευθέντων αυτοκινήτου του θεσμού συμπλήρωσε το Lucid Air που απέσπασε το βραβείο World Luxury Car of the Year, επικρατώντας έναντι της BMW Σειράς 7 και του Genesis G90. Toν τίτλο του World Performance Car απέσπασε ένα ακόμα προϊόν του ομίλου Hyundai και εν προκειμένων το KIA EV6 GT των 580 «ηλεκτρικών» ίππων το οποίο υπερίσχυσε έναντι των Nissan Z και Toyota GR Corolla. Στην κατηγορία του World Urban Car για το 2023, νικητής αναδείχθηκε το Citroen C3 που υπερίσχυσε έναντι των VW Taigo και του ORA Funky Cat εκ Κίνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά το βραβείο World Electric Car of the Year, που επίσης απέσπασε το Hyundai Ioniq 6, επικράτησε έναντι των Lucid Air και του Range Rover της Land Rover.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω βραβεία προκύπτουν από ψηφοφορία 100 δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου που εκπροσωπούν 32 χώρες. Οι φιναλίστ και οι βραβευθέντες προκύπτουν από μια λίστα 30 νέων αυτοκινήτων. Να σημειωθεί επίσης ότι τα φετινά βραβεία είναι σχεδιασμένα από τον βρετανό σχεδιαστή Ian Callum ο οποίος έχει χρηματίσει στις Ford, Jaguar αλλά και την Aston Martin.