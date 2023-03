Για άλλη μία φορά κυκλοφόρησε μία φωτογραφία στο διαδίκτυο, όπου ένας αστυνομικός, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, έχει στην στολή του επικολλημένη την σημαία του ψευδοκράτους.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει εμφανιστεί δύο φορές στο διαδίκτυο, το 2018 και το 2021, και ότι μετά από αντίδραση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε απολογηθεί.

Η Ομοσπονδία έχει συντάξει επιστολή που απευθύνεται προς τον διοικητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σερ Μαρκ Ρόουλι δηλώνοντας ότι η κυπριακή παροικία θέλει να δει την ανάληψη δράσεων που θα δε επιτρέψουν ξανά στο μέλλον την επανάληψη τέτοιων λαθών. Μέσω διαδικτύου η Ομοσπονδία κάλεσε τα μέλη της παροικίας να υπογράψουν την ανοιχτή επιστολή.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η Μητροπολιτική Αστυνομία υιοθετεί την ξεκάθαρη θέση της βρετανικής Kυβέρνησης ότι δεν αναγνωρίζει το παράνομο καθεστώς στην κατεχόμενη Κύπρο. Από τη στιγμή που το σώμα έχει «θεμελιώδη ευθύνη» να τηρεί το νόμο, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «απογοητευτικό» το περιστατικό, που όπως επισημαίνεται δεν είναι το πρώτο.

Ακόμη, στην επιστολή αναφέρεται πως η φωτογραφία αυτή έχει εμφανιστεί σε ανάρτηση στο λογαριασμό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Twitter το 2018, με τους υπεύθυνους να απολογούνται και να δίνουν διαβεβαίωση ότι δεν θα επαναληφθεί.

Ομοίως το 2021 η εν λόγω σημαία αφαιρέθηκε από σήμα ειδικής μονάδας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, πάλι με απολογίες. Η επιστολή καταλήγει σχολιάζοντας ότι δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη η πρόσφατη έκθεση της βαρόνης Κέισι που ανέφερε πως η Μητροπολιτική Αστυνομία πρέπει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τις κοινότητες του Λονδίνου, καθώς ο σεβασμός για το σώμα έχει πέσει στο ναδίρ.

_«Δυστυχώς, οι επανειλημμένες προβολές αυτής της αποσχιστικής σημαίας δείχνουν ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία αποτυγχάνει να δείξει στην κυπριακή κοινότητά μας ότι ενδιαφέρεται για αυτήν και ότι τη σέβεται_», καταλήγει η επιστολή.

