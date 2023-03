Οι χώροι που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ωδείο Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής, το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς), ενώ περισσότεροι χώροι θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παράλληλα, οι μέντορες που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία της στην Αθήνα είναι μέχρι στιγμής οι Carrie Mae Weems, Sir David Chiperfield, Phyllida Lloyd, Gilberto Gil, Anne Lacaton, Robert Lepage, Walter Murch και Colm Toibin, όμως το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότερα ονόματα, που θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις και παρουσιάσεις ανοιχτές στο κοινό.

Το πρόγραμμα mentorship της Rolex, εδώ και είκοσι χρόνια φέρνει σε επαφή νέους καλλιτέχνες με κορυφαία ονόματα των τεχνών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη από ειδικούς στους τομείς τους, καθώς και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, ώστε να αναγνωρίσουν και να αποκαλύψουν πλήρως τις δημιουργικές τους προοπτικές. Αφορά τους τομείς τους θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου, των εικαστικών, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής, αλλά και διακαλλιτεχνικούς δημιουργούς, ενώ πολλοί από τους υποτρόφους του προγράμματος συγκαταλέγονται σήμερα στα κορυφαία ονόματα της τέχνης τους.

Δείτε το βίντεο

Γιορτάζοντας την εκπληκτική πορεία των υποτρόφων της, η Rolex παρουσιάζει μία εντυπωσιακή σειρά από έργα τους στην Αθήνα, καθώς και δημόσιες συζητήσεις ανάμεσα στους υπότροφους και τους μέντορες– πολλοί εκ των οποίων είναι ζωντανοί θρύλοι. Παράλληλα, ένα ειδικό προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε Έλληνες καλλιτέχνες, επαγγελματίες και νέους ανθρώπους, θα λάβει χώρα από τις 22 έως τις 25 Μαΐου.

Τα highlights του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

Οι εκδηλώσεις και παρουσιάσεις στο Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα περιλαμβάνουν:

• Μια ομαδική έκθεση στο ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) από τους οκτώ υποτρόφους εικαστικών τεχνών της Rolex – Sammy Baloji, Alejandro Cesarco, Masanori Handa, Nicholas Hlobo, Mateo López, Thao Nguyen Phan, Camila Rodríguez Triana και Matthias Weischer – με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό της μέντορα Carrie Mae Weems.

• Μια ομαδική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 με έργα από όλους τους υποτρόφους αρχιτεκτονικής της Rolex – Sahel Al Hiyari, Gloria Cabral, Mariam Kamara, Simon Kretz και Yang Zhao – με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό του μέντορα Sir David Chipperfield.

• Προβολή στην αυλή του Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 ταινιών μικρού μήκους από τους υποτρόφους τεχνών της Rolex, Aditya Assarat, Kyle Bell, Sara Fgaier, Annemarie Jacir, Josué Méndez, Celina Murga, Agustina San Martín, Tom Shoval και Chaitanya Tamhane.

• Δύο παρουσιάσεις θεατρικών έργων: Η περίπτωση του ξένου (The Case of the Stranger) από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Whitney White, στο Ωδείο Αθηνών, με συζήτηση μετά την παράσταση που παρουσιάζει η μέντορας της Rolex, Phyllida Lloyd, και Boléro, μια solo παράσταση στον Πολυχώρο Ω2, από τον υπότροφο τεχνών Sebastián Solórzano Rodríguez.

• Δύο παραστάσεις χορού στο Ωδείο Αθηνών: μια παράσταση από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Khoudia Touré, με ένα ανσάμπλ Ελλήνων και διεθνών χορευτών, καθώς και μια διπλή παράσταση από τον υπότροφο τεχνών Eduardo Fukushima σε solo παράσταση και ένα ντουέτο σε χορογραφία του υποτρόφου Myles Thatcher.

• Δύο μουσικές εκδηλώσεις: μια παράσταση με ηχητική εγκατάσταση στην παράλληλη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, από τον υπότροφο μουσικής της Rolex, Ben Frost, καθώς και μια συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ στον Κήπο του Μεγάρου, με ανσάμπλ από την Αίγυπτο, την Ονδούρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία εμφανίζονται πρώτοι οι υπότροφοι Dina El Wedidi, Marcus Gilmore και Aurelio Martínez, με έκτακτη συμμετοχή του μέντορα Gilberto Gil.

• Τέσσερα έργα εγκαταστάσεων στο Ωδείο Αθηνών από τους υποτρόφους της Rolex, Selina Cartmell (θέατρο), Matías Umpierrez (θέατρο), Federico León (θέατρο) και Jason Akira Somma (χορός).

• Ανάθεση μουσικής σύνθεσης και παράσταση, Άρτεμις: Σιντριβάνι (Artemis: Fountain), που δημιουργήθηκε για τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την υπότροφο μουσικής της Rolex, Pauchi Sasaki.

• Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί (A Word in Your Ear): κείμενα από τους υποτρόφους της Rolex στη λογοτεχνία, Naomi Alderman, Antonio García Ángel, Edem Awumey, Colin Barrett, Julían Fuks, Julia Leigh, Miroslav Penkov και Tracy K. Smith, που διαβάζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά από εξέχοντες ηθοποιούς, που θα έχουμε γνωρίσει σε παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών. Οι αφηγήσεις θα διατίθενται για ψηφιακή λήψη (download) καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex.

Επιπλέον δράσεις

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις υπό την ενότητα «Καθοδήγηση πέρα από τα καθιερωμένα» θα δείξουν πώς οι υπότροφοι της Rolex εμπνέουν πλέον ο ένας τον άλλο και συνεργάζονται διακαλλιτεχνικά. Στη σκηνή του Ω2, η υπότροφος κινηματογράφου Annemarie Jacir και ο υπότροφος λογοτεχνίας Colin Barrett θα παρουσιάσουν ένα κινηματογραφικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουν μαζί, με επιλογή σκηνών που ερμηνεύουν ηθοποιοί. Στη Νέα Σκηνή, οι Maya Zbib (θέατρο), Lee Serle (χορός) και Mateo López (εικαστικές τέχνες) θα παρουσιάσουν το Ακούγοντας τους τοίχους να ξεθωριάζουν (Listening to the Walls Wear Off Their Colour), μια χοροθεατρική παράσταση που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Οι συζητήσεις με το κοινό που θα παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex είναι οι εξής:

• Νέες κληρονομιές: Selina Cartmell (θέατρο), Laura Foot (θέατρο), Sang Jijia (χορός) και Junaid Jemal Sendi (χορός) σε μια συζήτηση σχετικά με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικολογικό αντίκτυπο του δημιουργικού τους έργου.

• Δημιουργική αλχημεία: Τρεις υπότροφοι και τρεις μέντορες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα) σε μια συζήτηση σχετικά με τις δύσκολα προσδιορίσιμες, αλλά ωστόσο απαραίτητες ιδιότητες που πυροδοτούν μια δημιουργική σχέση. Συντονίζει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

• Διά βίου μάθηση: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα), που έχουν καθοδηγήσει και εμπνεύσει ομοτέχνους τους, μοιράζονται σκέψεις και αναμνήσεις σχετικά με τους ανθρώπους που επηρέασαν τους ίδιους, στη δική τους ζωή.

Το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα συμπεριλάβει επίσης βραδιά Gala στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου για την τελετή της 20ής επετείου έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις από τους υποτρόφους μουσικής, David Aaron Carpenter, Vasco Mendonça και Susan Platts, με τον υπότροφο μουσικής Josep Caballé-Domenech να διευθύνει την El Sistema Greece Youth Orchestra, και με τη συμμετοχή του a capella ανσάμπλ του ελληνικού σχήματος Chores.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του Φεστιβάλ θα είναι στα αγγλικά με διαθέσιμη ελληνική μετάφραση (όπου κρίνεται απαραίτητο). Τα έργα κινηματογράφου και βίντεο θα έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους. Όλες οι αναγνώσεις στο ψηφιακό ηχητικό έργο Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί θα είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

Στις ημέρες που θα προηγηθούν του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, το τετραήμερο προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα (22–25 Μαΐου) θα περιλαμβάνει ημερίδες, σεμινάρια εξειδίκευσης, δημόσιες συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις και πρόβες, και πολλά ακόμη, στα οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες, υπότροφοι της Rolex και μέντορες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Anne Lacaton, Phyllida Lloyd, Robert Lepage, Walter Murch και Colm Toibín.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή τόσο για το Φεστιβάλ όσο και τα προ-φεστιβαλικά προγράμματα αποτελείται από τους ακόλουθους: Ελευθερία Ντεκώ (διακαλλιτεχνική δημιουργός που εργάζεται στον σχεδιασμό φωτισμού παραστάσεων, αρχιτεκτονικής και έργων τέχνης), Κατερίνα Ευαγγελάτου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), Σοφία Εξάρχου (σεναριογράφος – σκηνοθέτης της βραβευμένης ταινίας παραγωγής 2016 Park), Κατερίνα Γρέγου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα), Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (ντράμερ, συνθέτης και ενορχηστρωτής), Ευριπίδης Λασκαρίδης (χορογράφος/ ερμηνευτής, ιδρυτής του θιάσου Osmosis), Ηλίας Παπαγεωργίου (αρχιτέκτονας, ιδρυτής και διευθυντής του PILA studio) και Κώστας Σπαθαράκης (επιμελητής, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Αντίποδες).