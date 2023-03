Δεκάδες νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του το τραγικό δυστύχημα με τρένο έξω από τα Τέμπη ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κι άλλο. Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με εμπορική με αποτέλεσμα τα βαγόνια να τυλιχτούν στις φλόγες.

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη και μοναδική φορά που κάποια ευρωπαϊκή χώρα, μετρά τις πληγές της μετά από κάποιο φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ακολουθούν τα φονικότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων 25 ετών στην Ευρώπη.

Στις 3 Ιουνίου, ο εκτροχιασμός του InterCity Express (ICE) προκαλεί τον θάνατο 101 ανθρώπων και τον τραυματισμό 88 στο Εσεντε της βόρειας Γερμανίας. Είναι η πλέον πολύνεκρη σιδηροδρομική καταστροφή στην Γερμανία μετά το δυστύχημα με 102 νεκρούς τον Ιούνιο 1945 στο Μόναχο. 

Στις 24 Ιουλίου, τρένο υψηλής ταχύτητας κινούμενο με 179 χιλιόμετρα την ώρα εκτροχιάζεται σε στροφή με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ω λίγη ώρα πριν από την άφιξή του στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και στην συνέχεια προσκρούει σε τοίχο. Συνολικά, 80 άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο και 140 τραυματίζονται στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το 1944.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους και 234 τραυματίζονται στις 2 Ιανουαρίου κατά τον εκτροχιασμό τρένου σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Ποντγκόριτσα. Ο μηχανοδηγός δεν ενεργοποίησε το σύστημα πέδησης.

Σαράντα πέντε άνθρωποι σκοτώνονται στις 12 Οκτωβρίου σε σύγκρουση ανάμεσα σε τρένο και λεωφορείο στο Μάγκαντς στην κεντροανατολική Ουκρανία. Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τον οδηγό του λεωφορείου ότι πέρασε από σιδηροδρομική διάβαση αγνοώντας το κόκκινο φως και τις κραυγές των επιβατών 

Στις 22 Ιουλίου, ο εκτροχιασμός τρένου κοντά στην Παμούκοβα στην επαρχία της Σακάρια της βορειοδυτικής Τουρκίας προκαλεί τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 80. Είναι το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Τουρκία την τελευταία 50ετία.

Τριάντα τρεις Γερμανοί συνταξιούχοι χάνουν την ζωή τους σε λεωφορείο που συγκρούσθηκε με τρένο στο ύψος της τουριστικής πόλης Σοφιόκ στις όχθες της λίμνης Μπάλατον της δυτικής Ουγγαρίας. Ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη αφύλακτης διάβασης.

Ο εκτροχιασμός έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου βαγονιού με GPL την ώρα που ο συρμός αναχωρούσε από τον σταθμό του Βιατζέριο στην κεντρική Ιταλία προκαλεί τον θάνατο 32 ανθρώπων στις 29 Ιουνίου. Είναι το φονικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ιταλία μετά την σύγκρουση του τρένου υψηλής ταχύτητα της διαδρομής Βενετία-Ρώμη με τρένο που συνδέει το Λέτσε με το Μιλάνο νότια της Μπολόνια το 1978. Πενήντα άνθρωπου σκοτώνονται.

Στις 5 Οκτωβρίου, προαστιακό τρένο παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και συγκρούεται με τοπικό εξπρές στην έξοδο του σταθμού Πάντινγκτον του Λονδίνου, με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 245 να τραυματισθούν.

