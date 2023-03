Η είδηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη κάνει τον γύρο του κόσμου, με τους δημοσιογράφους να καλύπτουν τις τραγικές εξελίξεις.

Με τον αριθμό των νεκρών από το τραγικό δυστύχημα να ανέρχεται στους 36, τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν την τραγική είδηση, καλύπτοντας τις εξελίξεις.

Στον Guardian κυριαρχεί το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μεταφέροντας μαρτυρίες και δηλώσεις από τον τόπο της τραγωδίας. «Ήταν τα 10 πιο εφιαλτικά δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσες να δεις πολλά, μόνο καπνό».

Οι συγγενείς των επιβατών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Έσπευσαν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν γνώριζαν αν βρίσκονταν ανάμεσα στους νεκρούς, πόσο άσχημα είχαν τραυματιστεί.

«Η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή» σημειώνεται στον Guardian. Μεταφέρει τα λόγια του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού. Ενημερώνει για τη μεταφορά 194 επιβατών με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

Πρώτη είδηση το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και στο Reuters. Η σύγκρουση των δύο τρένων με 36 νεκρούς είναι πρώτο θέμα στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο. Μεταφέρουν τις πληροφορίες για τα όσα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα.

Οι δηλώσεις του 28χρονου Στέργιου, που γλίτωσε από το εφιαλτικό δυστύχημα, κάνουν τον γύρο του κόσμου. «Ήταν τα 10 πιο εφιαλτικά δευτερόλεπτα». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι εκατοντάδες επιβάτες στις δύο μοιραίες αμαξοστοιχίες. «Μετά υπήρχε πανικός, καλώδια παντού, φωτιά».

Πρώτο θέμα και για το BBC το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Το BBC μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τα όσα συμβαίνουν μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστήχημα στα Τέμπη. «Δεκάδες νεκροί μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ελλάδα» ο τίτλος του πρώτου θέματος για την τραγωδία στα Τέμπη.

Deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece.

My sincere condolences to all victims, their families and friends.

Grateful to all rescuers and medical staff on site.

Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event.

🇪🇺🇬🇷

— Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2023