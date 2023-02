Νέα τροπή στην υπόθεση της 42χρονης Ruja Ignatova, της γυναίκας από τη Βουλγαρία που βρίσκεται στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων γυναικών του FBI και της Europol και η οποία έχει εξαφανιστεί από το 2017.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας bird.bg, η Ruja Ignatova, η τελευταία εμφάνιση της οποίας ήταν το 2017, έχει πέσει θύμα δολοφονίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε γιοτ τον Νοέμβριο του 2018 στο Ιόνιο. Κατά το δημοσίευμα, μάλιστα, η σορός της γυναίκας από τη Βουλγαρία διαμελίστηκε και διασκορπίστηκε στη θάλασσα του Ιονίου, ώστε να εξαφανιστούν οποιαδήποτε ίχνη.

Το δημοσίευμα βασίζεται στην αναφορά του αστυνομικού Λιούμπομιρ Ιβάνοφ ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας τον Μάρτιο του 2022. Το έγγραφο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών μετά τη δολοφονία.

Last year a former chief cop was murdered in Sofia. Documents found in his home states that the fugitive #OneCoin founder Ruja #Ignatova was murdered on a yacht in Greece in Nov 2018. Her body was dismembered and thrown in the Ionian sea. https://t.co/6fPgQePFlk @FBI @OCCRP

